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Хуситы заявили об атаке на британский танкер в Красном море
Хуситы заявили об атаке на британский танкер в Красном море - РИА Новости, 17.02.2024
Хуситы заявили об атаке на британский танкер в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что атаковало в Красном море британский танкер, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T10:20
2024-02-17T10:20
2024-02-17T11:49
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что атаковало в Красном море британский танкер, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя хуситов Яхью Сариа."Йеменские <…> хуситы выпустили ракеты по британскому танкеру Pollux в Красном море", — говорится в публикации. Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. При этом хуситы заявляли, что так они помогают палестинцам и что их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
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в мире, красное море, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, великобритания
В мире, Красное море, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Великобритания
Хуситы заявили об атаке на британский танкер в Красном море
Хуситы заявили о ракетной атаке на британский танкер Pollux в Красном море