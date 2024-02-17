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Хуситы заявили об атаке на британский танкер в Красном море - РИА Новости, 17.02.2024
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10:20 17.02.2024 (обновлено: 11:49 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/ataka-1927923483.html
Хуситы заявили об атаке на британский танкер в Красном море
Хуситы заявили об атаке на британский танкер в Красном море - РИА Новости, 17.02.2024
Хуситы заявили об атаке на британский танкер в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что атаковало в Красном море британский танкер, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T10:20
2024-02-17T11:49
в мире
красное море
йемен
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
великобритания
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что атаковало в Красном море британский танкер, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя хуситов Яхью Сариа."Йеменские &lt;…&gt; хуситы выпустили ракеты по британскому танкеру Pollux в Красном море", — говорится в публикации. Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. При этом хуситы заявляли, что так они помогают палестинцам и что их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, красное море, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, великобритания
В мире, Красное море, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Великобритания
Хуситы заявили об атаке на британский танкер в Красном море

Хуситы заявили о ракетной атаке на британский танкер Pollux в Красном море

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что атаковало в Красном море британский танкер, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя хуситов Яхью Сариа.
"Йеменские <…> хуситы выпустили ракеты по британскому танкеру Pollux в Красном море", — говорится в публикации.
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Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
При этом хуситы заявляли, что так они помогают палестинцам и что их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореЙеменАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеВеликобритания
 
 
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