https://ria.ru/20240217/aktsiya-1927979907.html

В Париже прошла акция в память о детях, погибших в Донбассе

В Париже прошла акция в память о детях, погибших в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2024

В Париже прошла акция в память о детях, погибших в Донбассе

В Париже состоялась акция в память о детях, ставших жертвами украинских атак в Донбассе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T18:07

2024-02-17T18:07

2024-02-17T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

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париж

владимир путин

жак ширак

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ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. В Париже состоялась акция в память о детях, ставших жертвами украинских атак в Донбассе, передаёт корреспондент РИА Новости. Несколько десятков человек собрались на панихиду в Соборе Святой Троицы в Париже. Снаружи Русского духовно-православного центра активисты установили стенд с фотографиями некоторых из погибших детей. На плакатах участников можно было прочитать: "Прекратим мучить Донбасс", "Прекратим поставки оружия Украине". Акцию организовали ассоциация казаков Франции, ассоциация SOS Donbass и ряд других НКО. Как заявила основательница SOS Donbass Анна Новикова, акция посвящена детям, ставшим жертвами "войны на Донбассе, которая идёт с 2014 года". Затем участники прошли маршем по набережной Жака Ширака. Они несли флаги России, ДНР и ЛНР. Ассоциация SOS Donbass совместно с движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, регулярно проводит акции по поддержке населения ДНР и ЛНР. Ассоциации также проводили митинги напротив заводов военной компании Nexter во Франции, производящей, в частности, гаубицы CAESAR, которые Франция поставляет Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ru/20221122/donbass-1833413203.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Акция в Париже в память о детях, погибших в Донбассе Акция в Париже в память о детях, погибших в Донбассе 2024-02-17T18:07 true PT0M36S

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в мире, донбасс, франция, париж, владимир путин, жак ширак