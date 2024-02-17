https://ria.ru/20240217/aktsiya-1927979907.html
В Париже прошла акция в память о детях, погибших в Донбассе
В Париже прошла акция в память о детях, погибших в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2024
В Париже прошла акция в память о детях, погибших в Донбассе
В Париже состоялась акция в память о детях, ставших жертвами украинских атак в Донбассе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T18:07
2024-02-17T18:07
2024-02-17T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
франция
париж
владимир путин
жак ширак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981916_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10c07abef96963fb9f75d639f89f36fe.jpg
ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. В Париже состоялась акция в память о детях, ставших жертвами украинских атак в Донбассе, передаёт корреспондент РИА Новости. Несколько десятков человек собрались на панихиду в Соборе Святой Троицы в Париже. Снаружи Русского духовно-православного центра активисты установили стенд с фотографиями некоторых из погибших детей. На плакатах участников можно было прочитать: "Прекратим мучить Донбасс", "Прекратим поставки оружия Украине". Акцию организовали ассоциация казаков Франции, ассоциация SOS Donbass и ряд других НКО. Как заявила основательница SOS Donbass Анна Новикова, акция посвящена детям, ставшим жертвами "войны на Донбассе, которая идёт с 2014 года". Затем участники прошли маршем по набережной Жака Ширака. Они несли флаги России, ДНР и ЛНР. Ассоциация SOS Donbass совместно с движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, регулярно проводит акции по поддержке населения ДНР и ЛНР. Ассоциации также проводили митинги напротив заводов военной компании Nexter во Франции, производящей, в частности, гаубицы CAESAR, которые Франция поставляет Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ru/20221122/donbass-1833413203.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981916_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_749858e44fc948f1a533c29e7bad53db.jpg
Акция в Париже в память о детях, погибших в Донбассе
Акция в Париже в память о детях, погибших в Донбассе
2024-02-17T18:07
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, франция, париж, владимир путин, жак ширак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Франция, Париж, Владимир Путин, Жак Ширак
В Париже прошла акция в память о детях, погибших в Донбассе
В Париже прошла акция в память о детях, погибших при атаках Украины в Донбассе