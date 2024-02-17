https://ria.ru/20240217/aes-1927931194.html

Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 17.02.2024

Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T11:28

2024-02-17T11:28

2024-02-17T11:29

специальная военная операция на украине

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте". "На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации"", - говорится в сообщении. Уточняется, что радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на "уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений". Чуть ранее в субботу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет. Курская АЭС находится в Курчатове.

https://ria.ru/20240215/benzin-1927490707.html

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курская область, курчатов, курская аэс, безопасность