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Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 17.02.2024 (обновлено: 11:29 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/aes-1927931194.html
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 17.02.2024
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:28
2024-02-17T11:29
специальная военная операция на украине
курская область
курчатов
курская аэс
безопасность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте". "На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации"", - говорится в сообщении. Уточняется, что радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на "уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений". Чуть ранее в субботу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет. Курская АЭС находится в Курчатове.
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курская область, курчатов, курская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курчатов, Курская АЭС, Безопасность
Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает штатно после сообщений о сбитом БПЛА под Курчатовом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщается на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте".
"На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации"", - говорится в сообщении.
Уточняется, что радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на "уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений".
Чуть ранее в субботу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет. Курская АЭС находится в Курчатове.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурчатовКурская АЭСБезопасность
 
 
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