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Вильфанд назвал нынешнюю зиму ненормальной
Вильфанд назвал нынешнюю зиму ненормальной - РИА Новости, 16.02.2024
Вильфанд назвал нынешнюю зиму ненормальной
Нормальной погоды, которая соответствует климату, этой зимой в России очень мало, оттепели чередуются с аномальными морозами, а такой большой плотности снега не РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T03:03
2024-02-16T03:03
2024-02-16T09:40
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Нормальной погоды, которая соответствует климату, этой зимой в России очень мало, оттепели чередуются с аномальными морозами, а такой большой плотности снега не было уже несколько десятилетий, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату", — отметил Вильфанд. По его словам, в течение зимы этого года частые оттепели сменяются частыми аномальными морозами, но при этом средняя температура за весь период будет около нормы. "Очень снежная зима. Дело в том, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот, плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий", — подчеркнул метеоролог.
https://ria.ru/20240109/tsiklon-1920286668.html
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд назвал нынешнюю зиму ненормальной
Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Нормальной погоды, которая соответствует климату, этой зимой в России очень мало, оттепели чередуются с аномальными морозами, а такой большой плотности снега не было уже несколько десятилетий, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату", — отметил Вильфанд.
По его словам, в течение зимы этого года частые оттепели сменяются частыми аномальными морозами, но при этом средняя температура за весь период будет около нормы.
"Очень снежная зима. Дело в том, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот, плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий", — подчеркнул метеоролог.
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