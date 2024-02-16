https://ria.ru/20240216/zima-1927701235.html

Вильфанд назвал нынешнюю зиму ненормальной

Вильфанд назвал нынешнюю зиму ненормальной - РИА Новости, 16.02.2024

Вильфанд назвал нынешнюю зиму ненормальной

Нормальной погоды, которая соответствует климату, этой зимой в России очень мало, оттепели чередуются с аномальными морозами, а такой большой плотности снега не РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T03:03

2024-02-16T03:03

2024-02-16T09:40

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Нормальной погоды, которая соответствует климату, этой зимой в России очень мало, оттепели чередуются с аномальными морозами, а такой большой плотности снега не было уже несколько десятилетий, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату", — отметил Вильфанд. По его словам, в течение зимы этого года частые оттепели сменяются частыми аномальными морозами, но при этом средняя температура за весь период будет около нормы. "Очень снежная зима. Дело в том, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот, плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий", — подчеркнул метеоролог.

https://ria.ru/20240109/tsiklon-1920286668.html

россия

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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр