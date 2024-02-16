https://ria.ru/20240216/zerno-1927794783.html

В РЗС призвали нарастить экспорт зерна до 70 миллионов тонн

В РЗС призвали нарастить экспорт зерна до 70 миллионов тонн - РИА Новости, 16.02.2024

В РЗС призвали нарастить экспорт зерна до 70 миллионов тонн

России надо наращивать экспорт зерна, портовых мощностей для вывоза потенциального объема сейчас достаточно, и в текущем сезоне они вполне смогут выдержать... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:43

2024-02-16T14:43

2024-02-16T14:43

экономика

россия

латинская америка

мексика

аркадий злочевский

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. России надо наращивать экспорт зерна, портовых мощностей для вывоза потенциального объема сейчас достаточно, и в текущем сезоне они вполне смогут выдержать объем в 70 миллионов тонн, сообщил на пресс-конференции глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Согласно оценке Минсельхоза РФ, экспортный потенциал зерна в сезоне 2023-2024 (начинается 1 июля) составляет 65 миллионов тонн. В том числе в рамках квоты, которая действует с 15 февраля до 30 июня 2024 года, можно вывезти до 24 миллионов тонн. Недавно министерство предложило увеличить размер квоты до 28 миллионов. "В конечном итоге 70 миллионов тонн мы спокойно можем обслужить, если будет на них спрос. Минсельхоз должен добавить квоты для того, чтобы 70 миллионов тонн сделать, без них это нереально, без добавления квот мы только 65 миллионов тонн по итогам сезона вывезем - поэтому (вывоз - ред.) зависит еще от того, сколько Минсельхоз добавит квоты", - сказал Злочевский. "Мы имеем очень серьезный профицит. Нам надо наращивать экспорт. 65 миллионов вообще без проблем с нашей инфраструктурой обслужим", - добавил он. По его оценке, через действующую отечественную инфраструктуру (порты, железные дороги) в месяц можно вывозить до 7 миллионов тонн, но надо учитывать, что не все месяцы в году срабатывают на полную мощность - влияют погодные условия. По его словам, РФ в текущем сезоне активно расширяет географию экспорта, наращивая поставки даже в Латинскую Америку. "Бразилия и Мексика покупают активно наше зерно, нашу пшеницу, хотя раньше они это делали очень умеренно, если делали это вообще. У нас довольно динамично от сезона в сезон меняется по потребителям. Неименными главными потребителями остаются Египет и Турция", - сказал Злочевский. Кроме того, он отметил спрос, хотя и меняющийся, со стороны Ирана и Бангладеш, а перспективным рынком назвал Юго-Восточную Азию, хотя "там есть специфика по условиям поставок, и к этому надо приспособить наши поставки". Что касается оценок урожая зерна в 2024 году, то сейчас, по словам Злочевского, аналитики ориентируются примерно на 135-145 миллионов тонн - очень хороший урожай "с учетом того, что мы имеем рекордные переходящие запасы", но при нормальных погодных условиях. "Если не будет природных катаклизмов, то отсеянные озимые позволяют это просчитывать и с учетом того, что яровой сев тоже пройдет в нормальные сроки, и с погодой все будет нормально", - пояснил он.

https://ria.ru/20240212/zerno-1926896517.html

https://ria.ru/20240215/pshenitsa-1927473832.html

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экономика, россия, латинская америка, мексика, аркадий злочевский, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены на нефть