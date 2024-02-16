https://ria.ru/20240216/zemletryasenie-1927695957.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 16.02.2024
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясения магнитудой 5,1 произошли в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T00:39
2024-02-16T00:39
2024-02-16T00:39
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Землетрясения магнитудой 5,1 произошли в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане в 125 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 16 километров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в населенных пунктах толчки не ощущались, а угроза цунами отсутствует.
https://ria.ru/20240215/zemletryasenie-1927478289.html
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камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1
Геофизическая служба РАН: возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1