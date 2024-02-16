Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому надо пересмотреть запрет переговоров с Россией, считает аналитик - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927715204.html
Зеленскому надо пересмотреть запрет переговоров с Россией, считает аналитик
Зеленскому надо пересмотреть запрет переговоров с Россией, считает аналитик - РИА Новости, 16.02.2024
Зеленскому надо пересмотреть запрет переговоров с Россией, считает аналитик
Владимиру Зеленскому следует пересмотреть введенный им ранее запрет на проведение переговоров с Россией: время работает против Украины, так как помощь США... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T08:54
2024-02-16T08:54
россия
украина
сша
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg
АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует пересмотреть введенный им ранее запрет на проведение переговоров с Россией: время работает против Украины, так как помощь США сокращается и вызывает нехватку боеприпасов, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. "Если США сократят финансовую помощь, это вызовет нехватку боеприпасов в украинской армии. Давнее увеличение Россией своих производств боеприпасов даст серьезные преимущества. Армия, имеющая проблемы с боеприпасами, не может сражаться, какой бы хорошо подготовленной она ни была, и вынуждена отступить. У президента Зеленского еще есть время пересмотреть свое решение о запрете мирных переговоров, время работает против Украины", - сказал собеседник агентства. Эксперт напомнил, что США предоставили Украине финансовую помощь на сумму 75,4 миллиардов долларов с 2022 года по настоящее время. "Сорок шесть миллиардов 300 миллионов долларов из этой помощи было использовано на военные нужды. Европейский союз предоставил финансовую помощь в размере 90 миллиардов долларов в период с 2022 по 2024 год, и 27 миллиардов евро из этой суммы было использовано на военные закупки. Европейцы преуспели в поддержке украинской экономики, а не в оказании военной помощи. Украинская армия во многом зависит от американской военной помощи. С другой стороны, производство артиллерийских снарядов имеет стратегическое значение в конфликте, переросшем в артиллерийскую войну. На сегодняшний день украинская армия смогла получить 300 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в рамках военной помощи Европейского союза", - подчеркнул эксперт. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927708441.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b1c75b10d8353aeff7308dc2eaedf97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир зеленский, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, В мире
Зеленскому надо пересмотреть запрет переговоров с Россией, считает аналитик

Турецкий аналитик: Зеленскому стоит пересмотреть запрет переговоров с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует пересмотреть введенный им ранее запрет на проведение переговоров с Россией: время работает против Украины, так как помощь США сокращается и вызывает нехватку боеприпасов, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
«
"Если США сократят финансовую помощь, это вызовет нехватку боеприпасов в украинской армии. Давнее увеличение Россией своих производств боеприпасов даст серьезные преимущества. Армия, имеющая проблемы с боеприпасами, не может сражаться, какой бы хорошо подготовленной она ни была, и вынуждена отступить. У президента Зеленского еще есть время пересмотреть свое решение о запрете мирных переговоров, время работает против Украины", - сказал собеседник агентства.
Эксперт напомнил, что США предоставили Украине финансовую помощь на сумму 75,4 миллиардов долларов с 2022 года по настоящее время. "Сорок шесть миллиардов 300 миллионов долларов из этой помощи было использовано на военные нужды. Европейский союз предоставил финансовую помощь в размере 90 миллиардов долларов в период с 2022 по 2024 год, и 27 миллиардов евро из этой суммы было использовано на военные закупки. Европейцы преуспели в поддержке украинской экономики, а не в оказании военной помощи. Украинская армия во многом зависит от американской военной помощи. С другой стороны, производство артиллерийских снарядов имеет стратегическое значение в конфликте, переросшем в артиллерийскую войну. На сегодняшний день украинская армия смогла получить 300 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в рамках военной помощи Европейского союза", - подчеркнул эксперт.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Заур Смирнов - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Крыму заявили, что киевский режим превращает Украину в страну наркоманов
Вчера, 06:16
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала