https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927715204.html

Зеленскому надо пересмотреть запрет переговоров с Россией, считает аналитик

Зеленскому надо пересмотреть запрет переговоров с Россией, считает аналитик - РИА Новости, 16.02.2024

Зеленскому надо пересмотреть запрет переговоров с Россией, считает аналитик

Владимиру Зеленскому следует пересмотреть введенный им ранее запрет на проведение переговоров с Россией: время работает против Украины, так как помощь США... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T08:54

2024-02-16T08:54

2024-02-16T08:54

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АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует пересмотреть введенный им ранее запрет на проведение переговоров с Россией: время работает против Украины, так как помощь США сокращается и вызывает нехватку боеприпасов, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. "Если США сократят финансовую помощь, это вызовет нехватку боеприпасов в украинской армии. Давнее увеличение Россией своих производств боеприпасов даст серьезные преимущества. Армия, имеющая проблемы с боеприпасами, не может сражаться, какой бы хорошо подготовленной она ни была, и вынуждена отступить. У президента Зеленского еще есть время пересмотреть свое решение о запрете мирных переговоров, время работает против Украины", - сказал собеседник агентства. Эксперт напомнил, что США предоставили Украине финансовую помощь на сумму 75,4 миллиардов долларов с 2022 года по настоящее время. "Сорок шесть миллиардов 300 миллионов долларов из этой помощи было использовано на военные нужды. Европейский союз предоставил финансовую помощь в размере 90 миллиардов долларов в период с 2022 по 2024 год, и 27 миллиардов евро из этой суммы было использовано на военные закупки. Европейцы преуспели в поддержке украинской экономики, а не в оказании военной помощи. Украинская армия во многом зависит от американской военной помощи. С другой стороны, производство артиллерийских снарядов имеет стратегическое значение в конфликте, переросшем в артиллерийскую войну. На сегодняшний день украинская армия смогла получить 300 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в рамках военной помощи Европейского союза", - подчеркнул эксперт. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927708441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, владимир зеленский, в мире