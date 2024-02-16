https://ria.ru/20240216/zavod-1927769910.html

ГП подготовит иск об изъятии патронного завода в Климовске, пишут СМИ

ГП подготовит иск об изъятии патронного завода в Климовске, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2024

ГП подготовит иск об изъятии патронного завода в Климовске, пишут СМИ

Генеральная прокуратура собирается подать иск об изъятии у частных владельцев акций Климовского патронного завода в подмосковном Подольске, сообщает РБК со... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:59

2024-02-16T12:59

2024-02-16T12:59

происшествия

климовск

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура собирается подать иск об изъятии у частных владельцев акций Климовского патронного завода в подмосковном Подольске, сообщает РБК со ссылкой на источник в госструктурах. "Готовится иск Генпрокуратуры, который скоро поступит в суд", — пишет агентство.Уточняется, что акции завода изымут у семьи бизнесмена Бориса Краснова, который находится в розыске. По данным СМИ, сейчас предприниматель находится за границей, где скрывается от следствия.Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев, аварию допустил владелец котельной. Начальника котельной, гендиректора завода и заместителя главы администрации городского округа задержали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Позднее Воробьев сообщил, что завод перейдет в муниципальную собственность по решению президента.

https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920400304.html

климовск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, климовск