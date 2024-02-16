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Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024
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09:26 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/zapad-1927723324.html
Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев
Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024
Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев
У Запада ничего не вышло в его стремлении нанести России стратегическое поражение на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:26
2024-02-16T09:26
в мире
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украина
бишкек
николай патрушев
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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. У Запада ничего не вышло в его стремлении нанести России стратегическое поражение на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, указал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике. "Наиболее яркий пример – ситуация вокруг Украины, руками которой глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России. Но у него ничего не вышло", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927703765.html
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в мире, россия, украина, бишкек, николай патрушев
В мире, Россия, Украина, Бишкек, Николай Патрушев
Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев

Патрушев: Запад не смог нанести стратегическое поражение России на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. У Запада ничего не вышло в его стремлении нанести России стратегическое поражение на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, указал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике.
"Наиболее яркий пример – ситуация вокруг Украины, руками которой глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России. Но у него ничего не вышло", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
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