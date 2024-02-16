https://ria.ru/20240216/zapad-1927723324.html

Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев

Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024

Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев

У Запада ничего не вышло в его стремлении нанести России стратегическое поражение на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:26

2024-02-16T09:26

2024-02-16T09:26

в мире

россия

украина

бишкек

николай патрушев

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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. У Запада ничего не вышло в его стремлении нанести России стратегическое поражение на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, указал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике. "Наиболее яркий пример – ситуация вокруг Украины, руками которой глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России. Но у него ничего не вышло", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927703765.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, бишкек, николай патрушев