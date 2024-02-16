https://ria.ru/20240216/zapad-1927723324.html
Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев
Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024
Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев
У Запада ничего не вышло в его стремлении нанести России стратегическое поражение на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:26
2024-02-16T09:26
2024-02-16T09:26
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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. У Запада ничего не вышло в его стремлении нанести России стратегическое поражение на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, указал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике. "Наиболее яркий пример – ситуация вокруг Украины, руками которой глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России. Но у него ничего не вышло", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927703765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, бишкек, николай патрушев
В мире, Россия, Украина, Бишкек, Николай Патрушев
Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев
Патрушев: Запад не смог нанести стратегическое поражение России на Украине