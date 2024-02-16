https://ria.ru/20240216/zaderzhanie-1927853834.html

В Москве задержали мигранта, укравшего слуховой аппарат у пенсионеров

В Москве задержали мигранта, укравшего слуховой аппарат у пенсионеров - РИА Новости, 16.02.2024

В Москве задержали мигранта, укравшего слуховой аппарат у пенсионеров

Полиция задержала мигранта, подозреваемого в грабеже и краже в столичном районе "Замоскворечье", где из квартиры пенсионеров похитил деньги и слуховой аппарат,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:50

2024-02-16T17:50

2024-02-16T17:50

происшествия

россия

москва

краснодарский край

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полиция задержала мигранта, подозреваемого в грабеже и краже в столичном районе "Замоскворечье", где из квартиры пенсионеров похитил деньги и слуховой аппарат, общий ущерб составил более 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. По данным полиции, злоумышленник на Пятницкой улице "под видом оказания помощи пожилой гражданке проник в подъезд дома", где напал на 73-летнюю пенсионерку. Он похитил у нее сумку с документами и ключами, после чего скрылся. "В этот же день злоумышленник вслед за входящей женщиной проник в подъезд дома на Большой Серпуховской улице, где попросил 78-летнего пенсионера налить ему воды. Пользуясь тем, что хозяин квартиры отвлекся, злоумышленник похитил из прихожей сумку, а затем скрылся. Сумма общего материального ущерба составила более 200 тысяч рублей", - рассказали в ГУМВД. В ведомстве добавили, что в сумке были деньги, банковские карты, документы и слуховой аппарат. Полицейские задержали подозреваемого в одном из хостелов в 1-м Павловском переулке. Им оказался 44-летний уроженец ближнего зарубежья, который приехал из Краснодарского края и временно проживает в столице. У злоумышленника изъята часть похищенного. Возбуждены уголовные дела о грабеже (часть 1 статьи 161 УК РФ) и краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Максимальное наказание предполагает лишение свободы сроком до 6 лет.

https://ria.ru/20231127/million-1912175271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, краснодарский край