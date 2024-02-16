https://ria.ru/20240216/yuvao-1927648998.html

Ефимов: порядка 4,6 тысячи вакансий создадут в ЮВАО по городской программе

Ефимов: порядка 4,6 тысячи вакансий создадут в ЮВАО по городской программе - РИА Новости, 16.02.2024

Ефимов: порядка 4,6 тысячи вакансий создадут в ЮВАО по городской программе

В Москве на территории Юго-Восточного административного округа возведут семь объектов городской инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:05

2024-02-16T09:05

2024-02-16T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Москве на территории Юго-Восточного административного округа возведут семь объектов городской инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), там смогут работать порядка 4,6 тысячи горожан, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В 5 районах на юго-востоке столицы появятся новые объекты деловой, социальной и развлекательной инфраструктуры. Так, в Марьино, Рязанском и Южнопортовом районах возведут новые школы и детские сады общей площадью свыше тридцати двух тысяч квадратных метров. Образовательные учреждения дадут городу не менее двухсот восьмидесяти рабочих мест. Всего по программе стимулирования создания МПТ инвесторы построят в округе более ста сорока одной тысячи квадратных метров недвижимости. Работать там смогут около 4,6 тысячи москвичей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Там отметили, что в Печатниках будет построен комплекс с офисными помещениями, площадь которого превышает 5 000 квадратных метров. Он рассчитан свыше чем на 700 работников. Также девелоперами реализуются проекты по возведению торгового и торгово-развлекательного центров – там появится более 3,6 тысячи трудовых вакансий."По соглашению девелопер построит торгово-развлекательный центр в рамках ТПУ "Некрасовка". Помимо торговой галереи, кафе и ресторанов, в здании будет расположен многозальный кинотеатр, семейный развлекательный центр и паркинг. Реализация проекта позволит создать 1,6 тысячи рабочих мест", – отметил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.В пресс-службе уточнили, что в настоящее время в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда между инвесторами и Москвой было заключено свыше 70 соглашений на возведение более трех миллионов квадратных метров социально и экономически значимых объектов недвижимости. В их числе промышленные предприятия, логистические комплексы, деловые, торговые, образовательные, культурные, спортивные и прочие объекты.В результате данных мероприятий в столице появится не меньше 120 тысяч новых трудовых вакансий. Объем инвестиций превысит триллион рублей.Поучаствовать в программе имеют возможность не только девелоперы, планирующие реализовать собственный проект, а также и те, кто уже занят в возведении жилого фонда на территории столицы. В этом случае участки, предназначенные для застройки жилыми домами, могут располагаться в разных районах. На городском Инвестпортале можно с помощью электронного сервиса подать заявки для участия в программе.

https://ria.ru/20240215/investproekty-1927416038.html

https://ria.ru/20240215/razrabotki-1927430177.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский