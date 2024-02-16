https://ria.ru/20240216/vystavka-1927791394.html

Логотип выставки-форума "Россия" обновится на весенний вариант

Логотип выставки-форума "Россия" обновится на весенний вариант - РИА Новости, 16.02.2024

Логотип выставки-форума "Россия" обновится на весенний вариант

Логотип международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 1 марта обновится на весенний вариант, сообщила пресса-служба выставки. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:31

2024-02-16T14:31

2024-02-16T14:31

выставка-форум "россия"

общество

россия

владимир путин

весна

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Логотип международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 1 марта обновится на весенний вариант, сообщила пресса-служба выставки. Отмечается, что фирменный стиль выставки-форума "Россия" с 1 марта будет оформлен в виде сердца с большой надписью "Весна". Президент РФ Владимир Путин накануне поручил правительству продлить до 8 июля срок выставки "Россия", "предусмотрев необходимое финансирование и информационное сопровождение".

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2024

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общество, россия, владимир путин, весна