https://ria.ru/20240216/vykhodnye-1927780489.html

Россиян ожидают длинные выходные на День защитника Отечества

Россиян ожидают длинные выходные на День защитника Отечества - РИА Новости, 16.02.2024

Россиян ожидают длинные выходные на День защитника Отечества

Жителей России ожидают длинные выходные в три дня с 23 по 25 февраля, а рабочий день 22 числа будет сокращен на час. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:31

2024-02-16T13:31

2024-02-16T13:31

общество

россия

день защитника отечества

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Жителей России ожидают длинные выходные в три дня с 23 по 25 февраля, а рабочий день 22 числа будет сокращен на час. День защитника Отечества 23 февраля в этом году выпал на пятницу, что увеличило длительность выходных дней на восьмой неделе года. "Двадцать третье февраля – нерабочий праздничный день в России. День защитника Отечества выпадает на пятницу, поэтому отдыхать россияне будут три дня, с 23 по 25 февраля: 24 и 25 — обычные выходные, а 23 — дополнительный праздничный выходной. Четверг, 22 февраля, — сокращенный на один час рабочий день (ст. 95 ТК РФ)", - объяснила РИА Новости эксперт Headhunter Татьяна Нечаева. Она напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня. При этом работник самостоятельно решает, что для него удобнее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.

россия

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, день защитника отечества