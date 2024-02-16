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Россиян ожидают длинные выходные на День защитника Отечества
Россиян ожидают длинные выходные на День защитника Отечества - РИА Новости, 16.02.2024
Россиян ожидают длинные выходные на День защитника Отечества
Жителей России ожидают длинные выходные в три дня с 23 по 25 февраля, а рабочий день 22 числа будет сокращен на час. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:31
2024-02-16T13:31
2024-02-16T13:31
общество
россия
день защитника отечества
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Жителей России ожидают длинные выходные в три дня с 23 по 25 февраля, а рабочий день 22 числа будет сокращен на час. День защитника Отечества 23 февраля в этом году выпал на пятницу, что увеличило длительность выходных дней на восьмой неделе года. "Двадцать третье февраля – нерабочий праздничный день в России. День защитника Отечества выпадает на пятницу, поэтому отдыхать россияне будут три дня, с 23 по 25 февраля: 24 и 25 — обычные выходные, а 23 — дополнительный праздничный выходной. Четверг, 22 февраля, — сокращенный на один час рабочий день (ст. 95 ТК РФ)", - объяснила РИА Новости эксперт Headhunter Татьяна Нечаева. Она напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня. При этом работник самостоятельно решает, что для него удобнее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, день защитника отечества
Общество, Россия, День защитника Отечества
Россиян ожидают длинные выходные на День защитника Отечества
Россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля по случаю Дня защитника Отечества
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Жителей России ожидают длинные выходные в три дня с 23 по 25 февраля, а рабочий день 22 числа будет сокращен на час.
День защитника Отечества 23 февраля в этом году выпал на пятницу, что увеличило длительность выходных дней на восьмой неделе года.
"Двадцать третье февраля – нерабочий праздничный день в России. День защитника Отечества выпадает на пятницу, поэтому отдыхать россияне будут три дня, с 23 по 25 февраля: 24 и 25 — обычные выходные, а 23 — дополнительный праздничный выходной. Четверг, 22 февраля, — сокращенный на один час рабочий день (ст. 95 ТК РФ)", - объяснила РИА Новости эксперт Headhunter
Татьяна Нечаева.
Она напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня. При этом работник самостоятельно решает, что для него удобнее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.