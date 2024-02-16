https://ria.ru/20240216/vsu-1927779562.html

Группа украинских военных объявила о желании сложить оружие

Группа украинских военных объявила о желании сложить оружие - РИА Новости, 16.02.2024

Группа украинских военных объявила о желании сложить оружие

Группа украинских военнослужащих записала видео, в котором заявила о желании сложить оружие из-за больших потерь, ролик распространяется в украинском сегменте... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:24

2024-02-16T13:24

2024-02-16T18:07

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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владимир зеленский

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ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Группа украинских военнослужащих записала видео, в котором заявила о желании сложить оружие из-за больших потерь, ролик распространяется в украинском сегменте TikTok.Военнослужащие представляются, как мобилизованные из 119-й бригады территориальной обороны. По официальным данным Киева, это подразделение принимало участие в боях на Артемовском направлении. В декабре 2023 года военных перевели в район Белогоровки, на кременской участок фронта в Донбассе."Мы <…> обращаемся к народу Украины и своим побратимам из других бригад. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. <…> Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье. Мы не считаем себя предателями. Уверенно можем сказать, что вся бригада честно воевала за свою страну. Это нас предали", — говорит военнослужащий на видео.Мобилизованные говорят на украинском языке, и судя по тому, что они помимо Владимира Зеленского обращаются и к "главкому ВСУ Валерию Залужному", видео было записано до 8 февраля."Мы не терминаторы и не мясо, которое может быть использовано для достижения своих призрачных целей", —добавил военнослужащий.По его утверждению, уничтожена уже половина личного состава бригады.Ролик начал распространяться в украинском TikTok, но неоднократно удалялся, а затем появлялся вновь на других аккаунтах. Где сейчас находятся участники видео, и какова их судьба, остается неизвестным.О том, что ВСУ несут огромные потери среди личного состава, писали западные СМИ. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что военкоматы вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, газета New York Times писала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию из-за нехватки людей.

https://ria.ru/20240216/vsu-1927770171.html

https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927826589.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, киев, донбасс, владимир зеленский