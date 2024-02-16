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Группа украинских военных объявила о желании сложить оружие - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 16.02.2024 (обновлено: 18:07 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/vsu-1927779562.html
Группа украинских военных объявила о желании сложить оружие
Группа украинских военных объявила о желании сложить оружие - РИА Новости, 16.02.2024
Группа украинских военных объявила о желании сложить оружие
Группа украинских военнослужащих записала видео, в котором заявила о желании сложить оружие из-за больших потерь, ролик распространяется в украинском сегменте... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:24
2024-02-16T18:07
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
киев
донбасс
владимир зеленский
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ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Группа украинских военнослужащих записала видео, в котором заявила о желании сложить оружие из-за больших потерь, ролик распространяется в украинском сегменте TikTok.Военнослужащие представляются, как мобилизованные из 119-й бригады территориальной обороны. По официальным данным Киева, это подразделение принимало участие в боях на Артемовском направлении. В декабре 2023 года военных перевели в район Белогоровки, на кременской участок фронта в Донбассе."Мы &lt;…&gt; обращаемся к народу Украины и своим побратимам из других бригад. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. &lt;…&gt; Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье. Мы не считаем себя предателями. Уверенно можем сказать, что вся бригада честно воевала за свою страну. Это нас предали", — говорит военнослужащий на видео.Мобилизованные говорят на украинском языке, и судя по тому, что они помимо Владимира Зеленского обращаются и к "главкому ВСУ Валерию Залужному", видео было записано до 8 февраля."Мы не терминаторы и не мясо, которое может быть использовано для достижения своих призрачных целей", —добавил военнослужащий.По его утверждению, уничтожена уже половина личного состава бригады.Ролик начал распространяться в украинском TikTok, но неоднократно удалялся, а затем появлялся вновь на других аккаунтах. Где сейчас находятся участники видео, и какова их судьба, остается неизвестным.О том, что ВСУ несут огромные потери среди личного состава, писали западные СМИ. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что военкоматы вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, газета New York Times писала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию из-за нехватки людей.
https://ria.ru/20240216/vsu-1927770171.html
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927826589.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
украина
киев
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украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, киев, донбасс, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Киев, Донбасс, Владимир Зеленский
Группа украинских военных объявила о желании сложить оружие

Группа военных 119-й бригады теробороны ВСУ заявила о желании сложить оружие

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Группа украинских военнослужащих записала видео, в котором заявила о желании сложить оружие из-за больших потерь, ролик распространяется в украинском сегменте TikTok.
Военнослужащие представляются, как мобилизованные из 119-й бригады территориальной обороны. По официальным данным Киева, это подразделение принимало участие в боях на Артемовском направлении. В декабре 2023 года военных перевели в район Белогоровки, на кременской участок фронта в Донбассе.
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"Мы <…> обращаемся к народу Украины и своим побратимам из других бригад. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. <…> Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье. Мы не считаем себя предателями. Уверенно можем сказать, что вся бригада честно воевала за свою страну. Это нас предали", — говорит военнослужащий на видео.
Мобилизованные говорят на украинском языке, и судя по тому, что они помимо Владимира Зеленского обращаются и к "главкому ВСУ Валерию Залужному", видео было записано до 8 февраля.
"Мы не терминаторы и не мясо, которое может быть использовано для достижения своих призрачных целей", —добавил военнослужащий.
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СМИ: Украина сдаст Авдеевку, но может понести еще и большие потери
Вчера, 16:39
По его утверждению, уничтожена уже половина личного состава бригады.
Ролик начал распространяться в украинском TikTok, но неоднократно удалялся, а затем появлялся вновь на других аккаунтах. Где сейчас находятся участники видео, и какова их судьба, остается неизвестным.
О том, что ВСУ несут огромные потери среди личного состава, писали западные СМИ. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что военкоматы вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, газета New York Times писала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию из-за нехватки людей.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРКиевДонбассВладимир Зеленский
 
 
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