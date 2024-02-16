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СМИ: в украинских войсках жалуются, что сойдут с ума в окопах без ротации - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/vsu-1927770171.html
СМИ: в украинских войсках жалуются, что сойдут с ума в окопах без ротации
СМИ: в украинских войсках жалуются, что сойдут с ума в окопах без ротации - РИА Новости, 16.02.2024
СМИ: в украинских войсках жалуются, что сойдут с ума в окопах без ротации
Украинские военные заявляют, что сойдут с ума в окопах без ротации сил, призывают Киев как можно скорее провести новую мобилизацию, пишет испанская газета... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:58
2024-02-16T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинские военные заявляют, что сойдут с ума в окопах без ротации сил, призывают Киев как можно скорее провести новую мобилизацию, пишет испанская газета Mundo. Сержант 54-й украинской бригады, с которым поговорило издание, рассказал о имеющихся у военных проблемах и выразил надежду на то, что новый главком ВСУ Александр Сырский, сменивший на этом посту недавно отправленного в отставку Валерия Залужного, займется их решением. По словам военного, у ВСУ всегда был дефицит боеприпасов, однако сейчас основной проблемой является нехватка людей - некоторые бригады заполнены только на 50%. "Нужно провести новую мобилизацию, чтобы как можно скорее укомплектовать части, потому что, если не будет ротации, мы с ума сойдем в окопах... Другая проблема в том, что у нас не хватает подготовленных людей: инженеров, механиков, топографов", - заявил он. Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. При этом ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200". Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
https://ria.ru/20240214/front-1927256692.html
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в украинских войсках жалуются, что сойдут с ума в окопах без ротации

Mundo: ВСУ призвали провести новую мобилизацию, чтобы не сойти с ума без ротации

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинские военные заявляют, что сойдут с ума в окопах без ротации сил, призывают Киев как можно скорее провести новую мобилизацию, пишет испанская газета Mundo.
Сержант 54-й украинской бригады, с которым поговорило издание, рассказал о имеющихся у военных проблемах и выразил надежду на то, что новый главком ВСУ Александр Сырский, сменивший на этом посту недавно отправленного в отставку Валерия Залужного, займется их решением.
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По словам военного, у ВСУ всегда был дефицит боеприпасов, однако сейчас основной проблемой является нехватка людей - некоторые бригады заполнены только на 50%. "Нужно провести новую мобилизацию, чтобы как можно скорее укомплектовать части, потому что, если не будет ротации, мы с ума сойдем в окопах... Другая проблема в том, что у нас не хватает подготовленных людей: инженеров, механиков, топографов", - заявил он.
Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. При этом ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200".
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Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки.
Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
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