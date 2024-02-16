https://ria.ru/20240216/vstrecha-1927845704.html
Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи
Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи - РИА Новости, 16.02.2024
Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился в Москве с ответственным секретарем Пхеньянского городского комитета... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:24
2024-02-16T17:24
2024-02-16T17:34
москва
дмитрий медведев
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756508211_0:109:2922:1753_1920x0_80_0_0_db3384f770d4f0a72480972b46d5ea0a.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился в Москве с ответственным секретарем Пхеньянского городского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гилем, сообщила пресс-служба ЕР.Встреча прошла на полях Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, который проходит 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России".
https://ria.ru/20240216/medvedev-1927762197.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756508211_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_689b3fae4d49f80e47f42c6824109178.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитрий медведев, россия, политика
Москва, Дмитрий Медведев, Россия, Политика
Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи
Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи Ким Су Гилем
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился в Москве с ответственным секретарем Пхеньянского городского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гилем, сообщила пресс-служба ЕР.
Встреча прошла на полях Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, который проходит 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России".
Медведев: форум "За свободу наций" объединяет неравнодушие к судьбе мира