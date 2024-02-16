https://ria.ru/20240216/vstrecha-1927845704.html

Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи

Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи - РИА Новости, 16.02.2024

Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился в Москве с ответственным секретарем Пхеньянского городского комитета... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:24

2024-02-16T17:24

2024-02-16T17:34

москва

дмитрий медведев

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756508211_0:109:2922:1753_1920x0_80_0_0_db3384f770d4f0a72480972b46d5ea0a.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился в Москве с ответственным секретарем Пхеньянского городского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гилем, сообщила пресс-служба ЕР.Встреча прошла на полях Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, который проходит 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России".

https://ria.ru/20240216/medvedev-1927762197.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, дмитрий медведев, россия, политика