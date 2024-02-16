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Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи - РИА Новости, 16.02.2024
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17:24 16.02.2024 (обновлено: 17:34 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/vstrecha-1927845704.html
Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи
Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи - РИА Новости, 16.02.2024
Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился в Москве с ответственным секретарем Пхеньянского городского комитета... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:24
2024-02-16T17:34
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился в Москве с ответственным секретарем Пхеньянского городского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гилем, сообщила пресс-служба ЕР.Встреча прошла на полях Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, который проходит 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России".
https://ria.ru/20240216/medvedev-1927762197.html
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москва, дмитрий медведев, россия, политика
Москва, Дмитрий Медведев, Россия, Политика
Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи

Медведев провел встречу с представителем Трудовой партии Кореи Ким Су Гилем

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился в Москве с ответственным секретарем Пхеньянского городского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гилем, сообщила пресс-служба ЕР.
Встреча прошла на полях Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, который проходит 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом За свободу наций в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Медведев: форум "За свободу наций" объединяет неравнодушие к судьбе мира
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