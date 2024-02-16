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"Исламский джихад" примет участие в межпалестинской встрече в Москве

"Исламский джихад" примет участие в межпалестинской встрече в Москве - РИА Новости, 16.02.2024

"Исламский джихад" примет участие в межпалестинской встрече в Москве

Движение "Исламский джихад" получило приглашение на межпалестинскую встречу в Москве в конце февраля, намерено направить делегацию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:56

2024-02-16T09:56

2024-02-16T10:11

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ГАЗА, 16 фев – РИА Новости. Движение "Исламский джихад" получило приглашение на межпалестинскую встречу в Москве в конце февраля, намерено направить делегацию, сообщил РИА Новости официальный представитель движения в Ливане Мухаммад аль-Хадж Муса."Движение получило официальное приглашение посетить Москву в конце февраля, мы направим официальную делегацию на встречу", - сообщил Муса.Муса отметил, что движение регулярно участвует в межпалестинских встречах с 2005 года, при этом результаты предыдущих встреч оказались неутешительными, а рекомендации по их итогам так и не были реализованы."Сейчас вокруг палестинской проблемы строятся заговоры с целью ее ликвидации, в отношении народа ведется геноцид, поэтому важно установить единство палестинцев через диалог", - отметил Муса. По его словам, движение надеется на успех встречи в Москве.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) ранее в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240216/katastrofa-1927724502.html

https://ria.ru/20240216/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, исламский джихад, в мире