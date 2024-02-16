https://ria.ru/20240216/vsm-1927696218.html

Савельев: решения направить на строительство ВСМ деньги из ФНБ нет

Савельев: решения направить на строительство ВСМ деньги из ФНБ нет - РИА Новости, 16.02.2024

Савельев: решения направить на строительство ВСМ деньги из ФНБ нет

Решения направить на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали деньги из Фонда национального благосостояния нет, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T00:53

2024-02-16T00:53

2024-02-16T00:53

экономика

россия

виталий савельев

владимир путин

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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 16 фев – РИА Новости. Решения направить на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали деньги из Фонда национального благосостояния нет, сообщил журналистам министр транспорта России Виталий Савельев по итогам совещания по развитию ВСМ, которое провел президент Владимир Путин. "Принципиальные решения приняты, но проект требует небольшой доработки, потому что он очень дорогой, нужно немножко времени, чтобы мы пересчитали (финансовую) модель", - сказал министр журналистам. На вопрос, была ли одобрена финансовая модель, предполагающая выделение на этот проект 580 миллиардов рублей из ФНБ, Савельев ответил: "Там есть нюансы, потому что средства ФНБ расписаны очень плотно". "Поэтому мы сейчас нашли параллельное решение, мы сейчас еще раз пересчитаем модель, там будет участие и регионов, и банков, которые "подвинулись" в плюс", - добавил он. На вопрос, когда будут определены сроки реализации этого проекта и начнется строительство ВСМ, Савельев подчеркнул, что эти параметры будут обнародованы в ближайшее время. "Это зависит от той финансовой модели, которую мы сейчас обсуждаем. Я не хочу заранее анонсировать, но это все будет (объявлено – ред.) в ближайшее время", - пояснил Савельев. Он отметил, что развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта в России будет включать пять проектов, первым из которых станет магистраль Москва–Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20240216/vsm-1927695275.html

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экономика, россия, виталий савельев, владимир путин