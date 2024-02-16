https://ria.ru/20240216/voennye-1927800524.html

Украинский военный рассказал о постановочных съемках с участием ОБСЕ

Украинский военный рассказал о постановочных съемках с участием ОБСЕ - РИА Новости, 16.02.2024

Украинский военный рассказал о постановочных съемках с участием ОБСЕ

Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин заявил, что был свидетелем постановочных съемок в ВСУ с участием представителей ОБСЕ. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:04

2024-02-16T15:04

2024-02-16T15:04

в мире

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин заявил, что был свидетелем постановочных съемок в ВСУ с участием представителей ОБСЕ. Камынин служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на запорожской линии фронта. "ОБСЕ приезжало в Темировку (село в Запорожской области – ред.). Приехали, и их отвезли якобы на наши позиции. Им нужно было снять репортаж, что ВСУ подавили и отодвинули врага на три километра. Приезжают на геолокацию совершенно другую, там где вообще нет боевых действий, но на видео этого не видно. Вывозят туда просто какой-то БТР, на его фоне поснимали репортаж, записали и потом выкинули в украинские паблики", - сказал Камынин на допросе, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости. По его словам, в украинских СМИ каждый день пишут о продвижении ВСУ, но в реальности все по-другому. "Из тех, кого я знал: тот убит, тот пропал. Куда-то люди деваются", - заметил Камынин.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778404938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины