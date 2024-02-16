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Украинский военный рассказал о постановочных съемках с участием ОБСЕ
Украинский военный рассказал о постановочных съемках с участием ОБСЕ - РИА Новости, 16.02.2024
Украинский военный рассказал о постановочных съемках с участием ОБСЕ
Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин заявил, что был свидетелем постановочных съемок в ВСУ с участием представителей ОБСЕ. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:04
2024-02-16T15:04
2024-02-16T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин заявил, что был свидетелем постановочных съемок в ВСУ с участием представителей ОБСЕ. Камынин служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на запорожской линии фронта. "ОБСЕ приезжало в Темировку (село в Запорожской области – ред.). Приехали, и их отвезли якобы на наши позиции. Им нужно было снять репортаж, что ВСУ подавили и отодвинули врага на три километра. Приезжают на геолокацию совершенно другую, там где вообще нет боевых действий, но на видео этого не видно. Вывозят туда просто какой-то БТР, на его фоне поснимали репортаж, записали и потом выкинули в украинские паблики", - сказал Камынин на допросе, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости. По его словам, в украинских СМИ каждый день пишут о продвижении ВСУ, но в реальности все по-другому. "Из тех, кого я знал: тот убит, тот пропал. Куда-то люди деваются", - заметил Камынин.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778404938.html
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в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал о постановочных съемках с участием ОБСЕ
Украинский военный рассказал о постановочных съемках с участием ОБСЕ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин заявил, что был свидетелем постановочных съемок в ВСУ с участием представителей ОБСЕ.
Камынин служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на запорожской линии фронта.
«
"ОБСЕ приезжало в Темировку (село в Запорожской области – ред.). Приехали, и их отвезли якобы на наши позиции. Им нужно было снять репортаж, что ВСУ подавили и отодвинули врага на три километра. Приезжают на геолокацию совершенно другую, там где вообще нет боевых действий, но на видео этого не видно. Вывозят туда просто какой-то БТР, на его фоне поснимали репортаж, записали и потом выкинули в украинские паблики", - сказал Камынин на допросе, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости.
По его словам, в украинских СМИ каждый день пишут о продвижении ВСУ, но в реальности все по-другому.
"Из тех, кого я знал: тот убит, тот пропал. Куда-то люди деваются", - заметил Камынин.
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