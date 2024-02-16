"Военные согласны": в Киеве сообщили о желании ВСУ заключить мир
Украинский политолог Фесенко: ВСУ хотят мира, но им мешает Зеленский
© Фото : пресс-служба офиса президента УкраиныЗаседание Совета нацбезопасности и обороны Украины
© Фото : пресс-служба офиса президента Украины
Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Испытывающие на себе всю тяжесть боевых действий представители Вооруженных сил Украины гораздо охотнее согласятся на мирное соглашение, чем руководство страны во главе с Владимиром Зеленским, такое мнение выразил украинский политолог Владимир Фесенко в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Мы видим по позиции Зеленского и по всему контексту, что ни о каких переговорах не идет речь вообще. Однако некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее пойдут на соглашение о прекращении огня. Гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики", – считает эксперт.
Шелест добавил, что соглашение о прекращении огня могут заключить не только гражданские чиновники, но и представители ВСУ. С этой точки зрения сохранение в качестве главкома Валерия Залужного облегчило бы такую возможность и придало бы решению о перемирии больший авторитет в глазах общества.
На прошлой неделе Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента