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"Военные согласны": в Киеве сообщили о желании ВСУ заключить мир - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:06 16.02.2024 (обновлено: 07:40 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/voennye-1927700128.html
"Военные согласны": в Киеве сообщили о желании ВСУ заключить мир
"Военные согласны": в Киеве сообщили о желании ВСУ заключить мир - РИА Новости, 16.02.2024
"Военные согласны": в Киеве сообщили о желании ВСУ заключить мир
Испытывающие на себе всю тяжесть боевых действий представители Вооруженных сил Украины гораздо охотнее согласятся на мирное соглашение, чем руководство страны... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T02:06
2024-02-16T07:40
специальная военная операция на украине
в мире
киев
валерий залужный
владимир зеленский
владимир фесенко
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Испытывающие на себе всю тяжесть боевых действий представители Вооруженных сил Украины гораздо охотнее согласятся на мирное соглашение, чем руководство страны во главе с Владимиром Зеленским, такое мнение выразил украинский политолог Владимир Фесенко в интервью журналисту Александру Шелесту*."Мы видим по позиции Зеленского и по всему контексту, что ни о каких переговорах не идет речь вообще. Однако некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее пойдут на соглашение о прекращении огня. Гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики", – считает эксперт.Шелест добавил, что соглашение о прекращении огня могут заключить не только гражданские чиновники, но и представители ВСУ. С этой точки зрения сохранение в качестве главкома Валерия Залужного облегчило бы такую возможность и придало бы решению о перемирии больший авторитет в глазах общества.На прошлой неделе Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240215/udar-1927684441.html
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в мире, киев, валерий залужный, владимир зеленский, владимир фесенко, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Владимир Фесенко, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Военные согласны": в Киеве сообщили о желании ВСУ заключить мир

Украинский политолог Фесенко: ВСУ хотят мира, но им мешает Зеленский

© Фото : пресс-служба офиса президента УкраиныЗаседание Совета нацбезопасности и обороны Украины
Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : пресс-служба офиса президента Украины
Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Испытывающие на себе всю тяжесть боевых действий представители Вооруженных сил Украины гораздо охотнее согласятся на мирное соглашение, чем руководство страны во главе с Владимиром Зеленским, такое мнение выразил украинский политолог Владимир Фесенко в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Мы видим по позиции Зеленского и по всему контексту, что ни о каких переговорах не идет речь вообще. Однако некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее пойдут на соглашение о прекращении огня. Гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики", – считает эксперт.
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Шелест добавил, что соглашение о прекращении огня могут заключить не только гражданские чиновники, но и представители ВСУ. С этой точки зрения сохранение в качестве главкома Валерия Залужного облегчило бы такую возможность и придало бы решению о перемирии больший авторитет в глазах общества.
На прошлой неделе Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВладимир ФесенкоВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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