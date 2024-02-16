https://ria.ru/20240216/voennye-1927700128.html

"Военные согласны": в Киеве сообщили о желании ВСУ заключить мир

"Военные согласны": в Киеве сообщили о желании ВСУ заключить мир - РИА Новости, 16.02.2024

"Военные согласны": в Киеве сообщили о желании ВСУ заключить мир

Испытывающие на себе всю тяжесть боевых действий представители Вооруженных сил Украины гораздо охотнее согласятся на мирное соглашение, чем руководство страны... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T02:06

2024-02-16T02:06

2024-02-16T07:40

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

владимир фесенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Испытывающие на себе всю тяжесть боевых действий представители Вооруженных сил Украины гораздо охотнее согласятся на мирное соглашение, чем руководство страны во главе с Владимиром Зеленским, такое мнение выразил украинский политолог Владимир Фесенко в интервью журналисту Александру Шелесту*."Мы видим по позиции Зеленского и по всему контексту, что ни о каких переговорах не идет речь вообще. Однако некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее пойдут на соглашение о прекращении огня. Гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики", – считает эксперт.Шелест добавил, что соглашение о прекращении огня могут заключить не только гражданские чиновники, но и представители ВСУ. С этой точки зрения сохранение в качестве главкома Валерия Залужного облегчило бы такую возможность и придало бы решению о перемирии больший авторитет в глазах общества.На прошлой неделе Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240215/udar-1927684441.html

https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927697684.html

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в мире, киев, валерий залужный, владимир зеленский, владимир фесенко, вооруженные силы украины, украина, россия