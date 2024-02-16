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В Крыму поблагодарили Такера Карлсона за отзыв об их вине - РИА Новости, 16.02.2024
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11:17 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/vino-1927744883.html
В Крыму поблагодарили Такера Карлсона за отзыв об их вине
В Крыму поблагодарили Такера Карлсона за отзыв об их вине - РИА Новости, 16.02.2024
В Крыму поблагодарили Такера Карлсона за отзыв об их вине
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс поблагодарил американского журналиста Такера Карлсона за честный и объективный отзыв о крымском вине и... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:17
2024-02-16T11:17
такер карлсон
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс поблагодарил американского журналиста Такера Карлсона за честный и объективный отзыв о крымском вине и фактическое признание российского статуса полуострова. Ранее Карлсон опубликовал видео посещения магазина "Ашан" в Москве, где обратил внимание на бутылку крымского вина. Карлсон подчеркнул, что в Крыму расположена не только военно-морская база, но и выращивается "большая часть винограда для производства вина в этой части России". Журналист подчеркнул, что вино, по всей видимости, должно быть довольно вкусным. "Мы благодарны Такеру Карлсону за честный и объективный отзыв о крымском вине и фактическое признание российского Крыма. Крымское вино всегда ценилось и ценится в мире, потому что делается из винограда, который растет в потрясающем климате", - сказал Фикс РИА Новости. По его словам, Карлсона будут рады видеть в Крыму. "Мы гостеприимные люди и рады видеть всех, кто к нам приезжает с открытым сердцем, с добром, миром и справедливостью", - подчеркнул собеседник агентства.
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такер карлсон, республика крым
Такер Карлсон, Республика Крым
В Крыму поблагодарили Такера Карлсона за отзыв об их вине

Такера Карлсона поблагодарили за честный и объективный отзыв о крымском вине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс поблагодарил американского журналиста Такера Карлсона за честный и объективный отзыв о крымском вине и фактическое признание российского статуса полуострова.
Ранее Карлсон опубликовал видео посещения магазина "Ашан" в Москве, где обратил внимание на бутылку крымского вина. Карлсон подчеркнул, что в Крыму расположена не только военно-морская база, но и выращивается "большая часть винограда для производства вина в этой части России". Журналист подчеркнул, что вино, по всей видимости, должно быть довольно вкусным.
"Мы благодарны Такеру Карлсону за честный и объективный отзыв о крымском вине и фактическое признание российского Крыма. Крымское вино всегда ценилось и ценится в мире, потому что делается из винограда, который растет в потрясающем климате", - сказал Фикс РИА Новости.
По его словам, Карлсона будут рады видеть в Крыму.
"Мы гостеприимные люди и рады видеть всех, кто к нам приезжает с открытым сердцем, с добром, миром и справедливостью", - подчеркнул собеседник агентства.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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