https://ria.ru/20240216/venchanie-1927789475.html

В Башкирии обвенчали 70-летнего жениха и 88-летнюю невесту

В Башкирии обвенчали 70-летнего жениха и 88-летнюю невесту - РИА Новости, 16.02.2024

В Башкирии обвенчали 70-летнего жениха и 88-летнюю невесту

В башкирском Старобаишском доме-интернате для престарелых и инвалидов обвенчали по законам шариата 70-летнего Халафа Хабирялова и 88-летнюю Зугру Тагирову,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:24

2024-02-16T14:24

2024-02-16T14:24

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вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В башкирском Старобаишском доме-интернате для престарелых и инвалидов обвенчали по законам шариата 70-летнего Халафа Хабирялова и 88-летнюю Зугру Тагирову, которая ранее была вынуждена бежать от агрессии ВСУ и несколько дней пряталась в лесу, сообщили РИА Новости в учреждении. "Зугра Тагирова проживала на Украине. В ходе атак вооруженных сил этой страны она потеряла все, что у нее было. В страхе от ВСУ она провела несколько дней в лесу. Истощенную Зугру нашли наши солдаты, по ее просьбе отправили в Башкортостан, где она родилась и выросла. Нашла брата, но не стала ему докучать – пришла в дом-интернат. За ней стал ухаживать Халаф Хабирялов, ему 70 лет. А потом сделал предложение. В четверг мулла Ильдар-хазрат Миргазтдинов прочитал никах (обряд бракосочетания –ред.)", - рассказали РИА Новости в доме-интернате. По словам работников учреждения, за праздничным столом, организованном мусульманскими организациями, молодожены шутили и веселились. "Нашим решением для Халафа и Зугры для проживания выделена отдельная комната. Пусть они будут счастливы и долгих им лет жизни. Удивляет то, что, прожив нелегкую жизнь, эти два человека не потеряли любовь к самой жизни, к окружающим. Веселятся, как будто им по 20 лет", - добавил директор дома-интерната Салават Гиззатуллин.

https://ria.ru/20240109/91god-1920268799.html

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украина, вооруженные силы украины, общество