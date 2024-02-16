https://ria.ru/20240216/ukraina-1927890246.html
"Как так вышло?". Генерал ВСУ обрушился на Буданова* из-за маневра России
"Как так вышло?". Генерал ВСУ обрушился на Буданова* из-за маневра России - РИА Новости, 16.02.2024
"Как так вышло?". Генерал ВСУ обрушился на Буданова* из-за маневра России
Украинская разведка потерпела неудачу, поскольку российская армия активно продвигается в зоне специальной операции, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T22:23
2024-02-16T22:23
2024-02-16T22:23
политика
запорожье
кирилл буданов
сергей кривонос
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:106:800:556_1920x0_80_0_0_6f538cb038ef427791e699f26e0e5bf9.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинская разведка потерпела неудачу, поскольку российская армия активно продвигается в зоне специальной операции, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Здесь надо смотреть трезво. Я понимаю, насколько сложная сейчас ситуация для генерала Сырского, <…> но, к сожалению, провал разведки, которая не учла возможности противника, <…> должен быть расследован. Нужно задать вопрос: "Как же так? Как же так не учли?" — возмутился он.По словам Кривоноса, он общался с военнослужащими ВСУ на передовой, и они сообщили ему, что интенсивность летних боев на Запорожье — просто детская прогулка по сравнению с тем, с чем столкнулась украинская армия на передовой в последние недели.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил, что ВСУ оказались в плохой ситуации. По его словам, украинской армии не хватает снарядов, а местная промышленность и западные партнеры не могут покрыть потребности киевских силовиков.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927881806.html
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:31:800:631_1920x0_80_0_0_450b70a7898e5ee0f811fd60c24acb16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, запорожье, кирилл буданов, сергей кривонос, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Политика, Запорожье, Кирилл Буданов, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
"Как так вышло?". Генерал ВСУ обрушился на Буданова* из-за маневра России
Генерал ВСУ Кривонос заявил, что не понимает, как ГУР пропустило мощный удар РФ