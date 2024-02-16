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"Как так вышло?". Генерал ВСУ обрушился на Буданова* из-за маневра России - РИА Новости, 16.02.2024
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22:23 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927890246.html
"Как так вышло?". Генерал ВСУ обрушился на Буданова* из-за маневра России
"Как так вышло?". Генерал ВСУ обрушился на Буданова* из-за маневра России - РИА Новости, 16.02.2024
"Как так вышло?". Генерал ВСУ обрушился на Буданова* из-за маневра России
Украинская разведка потерпела неудачу, поскольку российская армия активно продвигается в зоне специальной операции, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T22:23
2024-02-16T22:23
политика
запорожье
кирилл буданов
сергей кривонос
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинская разведка потерпела неудачу, поскольку российская армия активно продвигается в зоне специальной операции, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Здесь надо смотреть трезво. Я понимаю, насколько сложная сейчас ситуация для генерала Сырского, &lt;…&gt; но, к сожалению, провал разведки, которая не учла возможности противника, &lt;…&gt; должен быть расследован. Нужно задать вопрос: "Как же так? Как же так не учли?" — возмутился он.По словам Кривоноса, он общался с военнослужащими ВСУ на передовой, и они сообщили ему, что интенсивность летних боев на Запорожье — просто детская прогулка по сравнению с тем, с чем столкнулась украинская армия на передовой в последние недели.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил, что ВСУ оказались в плохой ситуации. По его словам, украинской армии не хватает снарядов, а местная промышленность и западные партнеры не могут покрыть потребности киевских силовиков.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
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политика, запорожье, кирилл буданов, сергей кривонос, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Политика, Запорожье, Кирилл Буданов, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
"Как так вышло?". Генерал ВСУ обрушился на Буданова* из-за маневра России

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что не понимает, как ГУР пропустило мощный удар РФ

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Сергей Кривонос
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинская разведка потерпела неудачу, поскольку российская армия активно продвигается в зоне специальной операции, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
«
"Здесь надо смотреть трезво. Я понимаю, насколько сложная сейчас ситуация для генерала Сырского, <…> но, к сожалению, провал разведки, которая не учла возможности противника, <…> должен быть расследован. Нужно задать вопрос: "Как же так? Как же так не учли?" — возмутился он.
По словам Кривоноса, он общался с военнослужащими ВСУ на передовой, и они сообщили ему, что интенсивность летних боев на Запорожье — просто детская прогулка по сравнению с тем, с чем столкнулась украинская армия на передовой в последние недели.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил, что ВСУ оказались в плохой ситуации. По его словам, украинской армии не хватает снарядов, а местная промышленность и западные партнеры не могут покрыть потребности киевских силовиков.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Сбежал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на фоне разгрома ВСУ
Вчера, 21:02
 
ПолитикаЗапорожьеКирилл БудановСергей КривоносВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
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