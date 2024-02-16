https://ria.ru/20240216/ukraina-1927890246.html

"Как так вышло?". Генерал ВСУ обрушился на Буданова* из-за маневра России

"Как так вышло?". Генерал ВСУ обрушился на Буданова* из-за маневра России - РИА Новости, 16.02.2024

"Как так вышло?". Генерал ВСУ обрушился на Буданова* из-за маневра России

Украинская разведка потерпела неудачу, поскольку российская армия активно продвигается в зоне специальной операции, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T22:23

2024-02-16T22:23

2024-02-16T22:23

политика

запорожье

кирилл буданов

сергей кривонос

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинская разведка потерпела неудачу, поскольку российская армия активно продвигается в зоне специальной операции, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Здесь надо смотреть трезво. Я понимаю, насколько сложная сейчас ситуация для генерала Сырского, <…> но, к сожалению, провал разведки, которая не учла возможности противника, <…> должен быть расследован. Нужно задать вопрос: "Как же так? Как же так не учли?" — возмутился он.По словам Кривоноса, он общался с военнослужащими ВСУ на передовой, и они сообщили ему, что интенсивность летних боев на Запорожье — просто детская прогулка по сравнению с тем, с чем столкнулась украинская армия на передовой в последние недели.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил, что ВСУ оказались в плохой ситуации. По его словам, украинской армии не хватает снарядов, а местная промышленность и западные партнеры не могут покрыть потребности киевских силовиков.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927881806.html

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политика, запорожье, кирилл буданов, сергей кривонос, вооруженные силы украины, министерство обороны украины