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"Действуют агрессивно". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
"Действуют агрессивно". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 16.02.2024
"Действуют агрессивно". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
Украинская армия слишком интенсивно использует артиллерию, это приводит к существенному износу орудий, пишет Business Insider. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:27
2024-02-16T19:27
2024-02-16T19:27
политика
скотт риттер
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинская армия слишком интенсивно использует артиллерию, это приводит к существенному износу орудий, пишет Business Insider."Агрессивное расходование боеприпасов украинскими военными создало больше проблем, чем просто нехватка снарядов", — говорится в статье.По информации издания, желание военнослужащих ВСУ стрелять почаще не только опустошает склады, но и негативно влияет на состояние артиллерийских систем, нуждающихся в сложном техническом обслуживании."Чрезвычайно активное использование этого оружия в сочетании с ограниченным количеством запасных частей привело к тому, что оно использовалось сверх рекомендованных графиков техобслуживания или замены", — резюмируется в публикации.Ранее заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер предупреждал, что ВСУ сожгли стволы крупнокалиберных установок М-777. При экстремальном износе орудие может взорваться, либо выстрелить не в том направлении, на которое указал корректировщик, отметил эксперт.Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, в свою очередь, признал, что Киеву не хватает снарядов, поэтому ситуация на фронте для ВСУ складывается плохо.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927822006.html
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политика, скотт риттер, кирилл буданов, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, министерство обороны украины
Политика, Скотт Риттер, Кирилл Буданов, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Министерство обороны Украины
"Действуют агрессивно". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
BI: агрессивное применение артиллерийских установок ВСУ выводит их из строя