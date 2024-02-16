https://ria.ru/20240216/ukraina-1927870546.html

"Действуют агрессивно". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

"Действуют агрессивно". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 16.02.2024

"Действуют агрессивно". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

Украинская армия слишком интенсивно использует артиллерию, это приводит к существенному износу орудий, пишет Business Insider. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:27

2024-02-16T19:27

2024-02-16T19:27

политика

скотт риттер

кирилл буданов

киев

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

министерство обороны украины

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинская армия слишком интенсивно использует артиллерию, это приводит к существенному износу орудий, пишет Business Insider."Агрессивное расходование боеприпасов украинскими военными создало больше проблем, чем просто нехватка снарядов", — говорится в статье.По информации издания, желание военнослужащих ВСУ стрелять почаще не только опустошает склады, но и негативно влияет на состояние артиллерийских систем, нуждающихся в сложном техническом обслуживании."Чрезвычайно активное использование этого оружия в сочетании с ограниченным количеством запасных частей привело к тому, что оно использовалось сверх рекомендованных графиков техобслуживания или замены", — резюмируется в публикации.Ранее заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер предупреждал, что ВСУ сожгли стволы крупнокалиберных установок М-777. При экстремальном износе орудие может взорваться, либо выстрелить не в том направлении, на которое указал корректировщик, отметил эксперт.Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, в свою очередь, признал, что Киеву не хватает снарядов, поэтому ситуация на фронте для ВСУ складывается плохо.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927822006.html

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html

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политика, скотт риттер, кирилл буданов, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, министерство обороны украины