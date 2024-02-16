Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927864983.html
В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки
В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки - РИА Новости, 16.02.2024
В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки
Представители ВСУ пугают жителей Украины, заявляя, что населенные пункты к западу от Авдеевки в ДНР могут повторить судьбу Артемовска и Мариуполя, если не будет РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:53
2024-02-16T18:53
специальная военная операция на украине
авдеевка
мариуполь
артемовск
донецкая народная республика
безопасность
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866013460_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_e6247384e20bc9c040a6a9b91ed45c21.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представители ВСУ пугают жителей Украины, заявляя, что населенные пункты к западу от Авдеевки в ДНР могут повторить судьбу Артемовска и Мариуполя, если не будет поддержки мобилизации и пожертвований для украинских войск. Российские войска развивают наступление в Авдеевке - северном пригороде Донецка, превращенном ВСУ в мощный укрепрайон. Как заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Лиховой в интервью агентству РБК-Украина, "многие населенные пункты к западу от Авдеевки могут стать вторым Мариуполем, вторым Бахмутом", если украинцы "не будут пополнять ряды вооруженных сил, не будут поддерживать мобилизацию", перечислять деньги ВСУ. По его словам, удержания украинскими войсками Авдеевки нужно, чтобы не пустить российские силы дальше на запад. Мариуполь был освобожден силами РФ 20 мая 2022 года. За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927857763.html
https://ria.ru/20240202/mariupol-1925046214.html
авдеевка
мариуполь
артемовск
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866013460_127:59:2779:2048_1920x0_80_0_0_f1689c3b6e8685ce61c3e9ce49d79739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, мариуполь, артемовск, донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Мариуполь, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки

Представитель ВСУ: города к западу от Авдеевки могут повторить судьбу Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦентральная часть города Артемовска. Весна 2023 года
Центральная часть города Артемовска. Весна 2023 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Центральная часть города Артемовска. Весна 2023 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представители ВСУ пугают жителей Украины, заявляя, что населенные пункты к западу от Авдеевки в ДНР могут повторить судьбу Артемовска и Мариуполя, если не будет поддержки мобилизации и пожертвований для украинских войск.
Российские войска развивают наступление в Авдеевке - северном пригороде Донецка, превращенном ВСУ в мощный укрепрайон.
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ
Вчера, 18:10
Как заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Лиховой в интервью агентству РБК-Украина, "многие населенные пункты к западу от Авдеевки могут стать вторым Мариуполем, вторым Бахмутом", если украинцы "не будут пополнять ряды вооруженных сил, не будут поддерживать мобилизацию", перечислять деньги ВСУ. По его словам, удержания украинскими войсками Авдеевки нужно, чтобы не пустить российские силы дальше на запад.
Мариуполь был освобожден силами РФ 20 мая 2022 года. За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".
Строительство новых домов специалистами ППК Единый заказчик в переулке Ровенском в Орджоникидзевском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Раскрывшего правду о Мариуполе немецкого репортера затравили
2 февраля, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаМариупольАртемовскДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала