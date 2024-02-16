https://ria.ru/20240216/ukraina-1927864983.html
В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки
В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки - РИА Новости, 16.02.2024
В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки
Представители ВСУ пугают жителей Украины, заявляя, что населенные пункты к западу от Авдеевки в ДНР могут повторить судьбу Артемовска и Мариуполя, если не будет РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:53
2024-02-16T18:53
2024-02-16T18:53
специальная военная операция на украине
авдеевка
мариуполь
артемовск
донецкая народная республика
безопасность
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866013460_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_e6247384e20bc9c040a6a9b91ed45c21.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представители ВСУ пугают жителей Украины, заявляя, что населенные пункты к западу от Авдеевки в ДНР могут повторить судьбу Артемовска и Мариуполя, если не будет поддержки мобилизации и пожертвований для украинских войск. Российские войска развивают наступление в Авдеевке - северном пригороде Донецка, превращенном ВСУ в мощный укрепрайон. Как заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Лиховой в интервью агентству РБК-Украина, "многие населенные пункты к западу от Авдеевки могут стать вторым Мариуполем, вторым Бахмутом", если украинцы "не будут пополнять ряды вооруженных сил, не будут поддерживать мобилизацию", перечислять деньги ВСУ. По его словам, удержания украинскими войсками Авдеевки нужно, чтобы не пустить российские силы дальше на запад. Мариуполь был освобожден силами РФ 20 мая 2022 года. За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927857763.html
https://ria.ru/20240202/mariupol-1925046214.html
авдеевка
мариуполь
артемовск
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866013460_127:59:2779:2048_1920x0_80_0_0_f1689c3b6e8685ce61c3e9ce49d79739.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, мариуполь, артемовск, донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Мариуполь, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки
Представитель ВСУ: города к западу от Авдеевки могут повторить судьбу Артемовска
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представители ВСУ пугают жителей Украины, заявляя, что населенные пункты к западу от Авдеевки в ДНР могут повторить судьбу Артемовска и Мариуполя, если не будет поддержки мобилизации и пожертвований для украинских войск.
Российские войска развивают наступление в Авдеевке - северном пригороде Донецка
, превращенном ВСУ в мощный укрепрайон.
В Пентагоне назвали Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ
Как заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Лиховой в интервью агентству РБК-Украина, "многие населенные пункты к западу от Авдеевки могут стать вторым Мариуполем, вторым Бахмутом", если украинцы "не будут пополнять ряды вооруженных сил, не будут поддерживать мобилизацию", перечислять деньги ВСУ. По его словам, удержания украинскими войсками Авдеевки нужно, чтобы не пустить российские силы дальше на запад.
Мариуполь был освобожден силами РФ
20 мая 2022 года. За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".
Раскрывшего правду о Мариуполе немецкого репортера затравили