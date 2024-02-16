https://ria.ru/20240216/ukraina-1927864983.html

В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки

В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки - РИА Новости, 16.02.2024

В ВСУ пугают повторением судьбы Артемовска для городов западнее Авдеевки

Представители ВСУ пугают жителей Украины, заявляя, что населенные пункты к западу от Авдеевки в ДНР могут повторить судьбу Артемовска и Мариуполя, если не будет РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:53

2024-02-16T18:53

2024-02-16T18:53

специальная военная операция на украине

авдеевка

мариуполь

артемовск

донецкая народная республика

безопасность

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представители ВСУ пугают жителей Украины, заявляя, что населенные пункты к западу от Авдеевки в ДНР могут повторить судьбу Артемовска и Мариуполя, если не будет поддержки мобилизации и пожертвований для украинских войск. Российские войска развивают наступление в Авдеевке - северном пригороде Донецка, превращенном ВСУ в мощный укрепрайон. Как заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Лиховой в интервью агентству РБК-Украина, "многие населенные пункты к западу от Авдеевки могут стать вторым Мариуполем, вторым Бахмутом", если украинцы "не будут пополнять ряды вооруженных сил, не будут поддерживать мобилизацию", перечислять деньги ВСУ. По его словам, удержания украинскими войсками Авдеевки нужно, чтобы не пустить российские силы дальше на запад. Мариуполь был освобожден силами РФ 20 мая 2022 года. За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".

https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927857763.html

https://ria.ru/20240202/mariupol-1925046214.html

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мариуполь

артемовск

донецкая народная республика

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авдеевка, мариуполь, артемовск, донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр