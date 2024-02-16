https://ria.ru/20240216/ukraina-1927853005.html

Ситуация очень опасная. На Западе сделали тревожное заявление о помощи ВСУ

Ситуация очень опасная. На Западе сделали тревожное заявление о помощи ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024

Ситуация очень опасная. На Западе сделали тревожное заявление о помощи ВСУ

Украина потерпит поражение, если США не продолжат поставки вооружений Киеву, пишет бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе, отставной американский адмирал РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:46

2024-02-16T17:46

2024-02-16T17:46

политика

киев

украина

россия

владимир зеленский

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украина потерпит поражение, если США не продолжат поставки вооружений Киеву, пишет бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе, отставной американский адмирал Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg."Сейчас наступил опасный момент. <…> Если Америка бросит его (президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. ред.), его страна обречена", — уверен эксперт.По мнению Ставридиса, Киеву также необходимо провести дополнительную мобилизацию, хотя она и воспринимается обществом очень болезненно. Зеленский до сих пор колеблется, но он будет вынужден принять это непростое решение, чтобы попытаться повлиять на ситуацию в зоне боевых действий, полагает адмирал.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240216/syrskiy-1927822006.html

киев

украина

россия

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политика, киев, украина, россия, владимир зеленский, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), сергей лавров, нато, nbc, вооруженные силы украины