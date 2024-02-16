https://ria.ru/20240216/ukraina-1927827956.html

В КГБ Белоруссии рассказали о задержании нарушителей на границе с Украиной

В КГБ Белоруссии рассказали о задержании нарушителей на границе с Украиной - РИА Новости, 16.02.2024

В КГБ Белоруссии рассказали о задержании нарушителей на границе с Украиной

Сотрудники КГБ Белоруссии задержали диверсантов, нарушивших границу со стороны Украины, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:42

2024-02-16T16:42

2024-02-16T17:27

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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники КГБ Белоруссии задержали диверсантов, нарушивших границу со стороны Украины, передает Sputnik Беларусь."В результате проведения чекистской военной операции в приграничье были задержаны участники диверсионно-разведывательной группы", — говорится в заявлении.Уточняется, что в ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе на юге Белоруссии зафиксировали проникновение группы людей через границу с Украиной. В результате часть нарушителей удалось задержать, у них нашли взрывные устройства и другие средства поражения. После этого власти ввели режим контртеррористической операции в районе.По информации КГБ, диверсионно-разведывательная группа состояла из граждан Украины, Белоруссии и их пособников.Ранее сегодня о задержании диверсантов сообщил президент республики Александр Лукашенко.В конце января Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что ВСУ сосредоточили группировку войск около границы двух стран. Украинские боевики проводят разведку территории соседней республики с помощью БПЛА, а также активно возводят минные поля, различные инженерные сооружения и заграждения.Кроме того, в прошлом месяце в Белоруссии задержали агента спецслужб киевского режима, переправлявшего через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники.Помимо этого, в январе государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на Украине готовятся диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в республике.

https://ria.ru/20240208/granitsa-1926180134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, украина, в мире