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В КГБ Белоруссии рассказали о задержании нарушителей на границе с Украиной - РИА Новости, 16.02.2024
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16:42 16.02.2024 (обновлено: 17:27 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927827956.html
В КГБ Белоруссии рассказали о задержании нарушителей на границе с Украиной
В КГБ Белоруссии рассказали о задержании нарушителей на границе с Украиной - РИА Новости, 16.02.2024
В КГБ Белоруссии рассказали о задержании нарушителей на границе с Украиной
Сотрудники КГБ Белоруссии задержали диверсантов, нарушивших границу со стороны Украины, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:42
2024-02-16T17:27
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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники КГБ Белоруссии задержали диверсантов, нарушивших границу со стороны Украины, передает Sputnik Беларусь.&quot;В результате проведения чекистской военной операции в приграничье были задержаны участники диверсионно-разведывательной группы&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что в ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе на юге Белоруссии зафиксировали проникновение группы людей через границу с Украиной. В результате часть нарушителей удалось задержать, у них нашли взрывные устройства и другие средства поражения. После этого власти ввели режим контртеррористической операции в районе.По информации КГБ, диверсионно-разведывательная группа состояла из граждан Украины, Белоруссии и их пособников.Ранее сегодня о задержании диверсантов сообщил президент республики Александр Лукашенко.В конце января Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что ВСУ сосредоточили группировку войск около границы двух стран. Украинские боевики проводят разведку территории соседней республики с помощью БПЛА, а также активно возводят минные поля, различные инженерные сооружения и заграждения.Кроме того, в прошлом месяце в Белоруссии задержали агента спецслужб киевского режима, переправлявшего через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники.Помимо этого, в январе государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на Украине готовятся диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в республике.
https://ria.ru/20240208/granitsa-1926180134.html
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Белоруссия, Украина, В мире
В КГБ Белоруссии рассказали о задержании нарушителей на границе с Украиной

КГБ Белоруссии: на границе с Украиной задержали нарушителей со взрывчаткой

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник милиции Белоруссии
Сотрудник милиции Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники КГБ Белоруссии задержали диверсантов, нарушивших границу со стороны Украины, передает Sputnik Беларусь.
«

"В результате проведения чекистской военной операции в приграничье были задержаны участники диверсионно-разведывательной группы", — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе на юге Белоруссии зафиксировали проникновение группы людей через границу с Украиной. В результате часть нарушителей удалось задержать, у них нашли взрывные устройства и другие средства поражения. После этого власти ввели режим контртеррористической операции в районе.
По информации КГБ, диверсионно-разведывательная группа состояла из граждан Украины, Белоруссии и их пособников.
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Ранее сегодня о задержании диверсантов сообщил президент республики Александр Лукашенко.
В конце января Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что ВСУ сосредоточили группировку войск около границы двух стран. Украинские боевики проводят разведку территории соседней республики с помощью БПЛА, а также активно возводят минные поля, различные инженерные сооружения и заграждения.
Кроме того, в прошлом месяце в Белоруссии задержали агента спецслужб киевского режима, переправлявшего через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники.
Помимо этого, в январе государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на Украине готовятся диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в республике.
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