https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html

"Не успеваем". Буданов* сделал заявление о ситуации на фронте

"Не успеваем". Буданов* сделал заявление о ситуации на фронте - РИА Новости, 16.02.2024

"Не успеваем". Буданов* сделал заявление о ситуации на фронте

Ситуация на фронте для ВСУ складывается плохо, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью французскому изданию... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:55

2024-02-16T14:55

2024-02-16T17:46

политика

кирилл буданов

джон кирби

александр тарнавский

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

авдеевка

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ситуация на фронте для ВСУ складывается плохо, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью французскому изданию Liberation."Плохая (ситуация на фронте. — Прим. ред.), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. У нас есть два года войны высокой интенсивности", — подчеркнул он.По словам главы ГУР, украинская промышленность и западная помощь не успевают покрыть потребности армии.Накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки. Сами солдаты заявили, что сдача города — лишь вопрос времени.Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии. А командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, что ВСУ под Авдеевкой готовят новые позиции "с учетом всех возможных сценариев".* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240215/udar-1927684441.html

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политика, кирилл буданов, джон кирби, александр тарнавский, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, авдеевка