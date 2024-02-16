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Военная помощь Украине не приблизит ее к миру, заявил премьер Саксонии
Военная помощь Украине не приблизит ее к миру, заявил премьер Саксонии - РИА Новости, 16.02.2024
Военная помощь Украине не приблизит ее к миру, заявил премьер Саксонии
Военная помощь Украине не приблизит ее к достижению мира, считает премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:26
2024-02-16T12:26
2024-02-16T12:26
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военная помощь Украине не приблизит ее к достижению мира, считает премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер."Прекращение огня на Украине необходимо как можно скорее. И я не вижу, чтобы его можно было обеспечить военной мощью Украины", - заявил он в интервью Rheinische Post, добавив, что убедить РФ вывести военных "не получится, если поддерживать или наращивать военную мощь Украины". Ранее Кречмер предположил, что для заключения мира Киеву придется временно отказаться от части территорий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927684340.html
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в мире, украина, саксония, сергей лавров, михаэль кречмер, россия, нато, владимир путин
В мире, Украина, Саксония, Сергей Лавров, Михаэль Кречмер, Россия, НАТО, Владимир Путин
Военная помощь Украине не приблизит ее к миру, заявил премьер Саксонии
Премьер Саксонии Кречмер: военная помощь Украине не приблизит ее к миру
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Военная помощь Украине не приблизит ее к достижению мира, считает премьер-министр
немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
«
"Прекращение огня на Украине необходимо как можно скорее. И я не вижу, чтобы его можно было обеспечить военной мощью Украины", - заявил он в интервью Rheinische Post, добавив, что убедить РФ вывести военных "не получится, если поддерживать или наращивать военную мощь Украины".
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Ранее Кречмер предположил, что для заключения мира Киеву придется временно отказаться от части территорий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
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