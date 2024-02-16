https://ria.ru/20240216/ukraina-1927757789.html

Лавров назвал политику Киева по русскому языку "своеобразным геноцидом"

Лавров назвал политику Киева по русскому языку "своеобразным геноцидом" - РИА Новости, 16.02.2024

Лавров назвал политику Киева по русскому языку "своеобразным геноцидом"

Политика украинских властей по отношению к русскому языку является "своеобразным геноцидом", курс на уничтожение "всего русского" прописан в законах Украины,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:11

2024-02-16T12:11

2024-02-16T12:11

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Политика украинских властей по отношению к русскому языку является "своеобразным геноцидом", курс на уничтожение "всего русского" прописан в законах Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "То, что взят курс на уничтожение всего русского - это в законах украинских записано. Евромайдан сказался на жизни повседневной, на доступе к информации, к образованию на русском языке, чем пользовались точно больше половины (украинцев - ред.). По некоторым подсчетам, 80% населения Украины ощущает более комфортным для себя общение на русском языке. Это всё запрещено законами", - сказал Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня". Министр подчеркнул, что эта политика проявляется даже в бытовых ситуациях, когда "продавщица может отказаться тебя обслуживать, если ты обращаешься к ней на русском языке". Он напомнил и указ Кличко, который ввёл запрет на культурные мероприятия в Киеве. "Это геноцид, по большому счету, своеобразный", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20240209/putin-1926291307.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), русский язык в мире, ситуация в днр и лнр