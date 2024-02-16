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Медведчук рассказал о последствиях увольнения Залужного для Зеленского - РИА Новости, 16.02.2024
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11:37 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927748639.html
Медведчук рассказал о последствиях увольнения Залужного для Зеленского
Медведчук рассказал о последствиях увольнения Залужного для Зеленского - РИА Новости, 16.02.2024
Медведчук рассказал о последствиях увольнения Залужного для Зеленского
Владимир Зеленский, уволив Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, сделал его политиком и сам вырыл себе яму, считает бывший лидер запрещенной на Украине партии РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:37
2024-02-16T11:37
политика
украина
валерий залужный
виктор медведчук
владимир зеленский
вооруженные силы украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский, уволив Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, сделал его политиком и сам вырыл себе яму, считает бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Зеленский 8 февраля уволил Залужного с поста главкома ВСУ, назначив вместо него экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. "Увольнением Залужного Зеленский делает из него политика и сам копает себе яму. Более того, яму Зеленскому копает любое ухудшение на фронте, а оно уже происходит", - написал Медведчук в статье, опубликованной на портале движения. По его словам, Залужный никаких особых военных успехов не достиг - более того, он действительно лез в политику, что скрыть было совершенно невозможно. "Политическая игра против Зеленского действительно имела место, поскольку Залужный фигурировал в рейтингах как возможный президент; мало того, фигурировала даже его партия, которой не существует. Значит, такую партию готовили и вкладывали в нее средства", - отметил украинский оппозиционер. Он также считает, что "Залужным прикрыли некомпетентность американских и британских советников". "Кому-то нужно было отвечать за провал "контрнаступа": и американцам, и британцам, его спроектировавшим, не хотелось бы нести за это ответственность. Проще простого объяснить, почему натовское разрекламированное оружие не принесло победы тем, что оно было в руках некомпетентных украинских военных", - написал Медведчук. По его мнению, "украинский конфликт – гигантский распил средств для западной элиты". "Ведь республиканцы, блокируя решения по Украине, просто прикрывают богатую кормушку демократам, которым очень нужны деньги на выборы. За Байдена мало кто будет голосовать без денег, а демократам очень хочется не выпускать власть из рук", - отметил украинский политик. Он считает, что поскольку правила финансирования начали меняться, денег стало меньше, желающих к ним добраться, соответственно, больше, команду Залужного просто "отстегнули" от кормушки. "В пользу коррупционной версии говорит то, что уволили не одного Залужного, а всех его людей, что с военной точки зрения имеет мало смысла. Зато, с точки зрения коррупционной схемы, нельзя оставлять на "вкусных" должностях чужаков. Важно помнить, что украинская провластная элита зарабатывает на войне, на крови своих сограждан. И они постоянно дерутся за этот бизнес, пока у них есть силы. Ведь их цель – война до последнего украинца", - отметил Медведчук.
https://ria.ru/20240214/polnomochiya-1927314121.html
https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927703765.html
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политика, украина, валерий залужный, виктор медведчук, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оппозиционная платформа - за жизнь
Политика, Украина, Валерий Залужный, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук рассказал о последствиях увольнения Залужного для Зеленского

Медведчук: Зеленский, уволив Залужного, вырыл себе яму

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский, уволив Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, сделал его политиком и сам вырыл себе яму, считает бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Зеленский 8 февраля уволил Залужного с поста главкома ВСУ, назначив вместо него экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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"Увольнением Залужного Зеленский делает из него политика и сам копает себе яму. Более того, яму Зеленскому копает любое ухудшение на фронте, а оно уже происходит", - написал Медведчук в статье, опубликованной на портале движения.
По его словам, Залужный никаких особых военных успехов не достиг - более того, он действительно лез в политику, что скрыть было совершенно невозможно. "Политическая игра против Зеленского действительно имела место, поскольку Залужный фигурировал в рейтингах как возможный президент; мало того, фигурировала даже его партия, которой не существует. Значит, такую партию готовили и вкладывали в нее средства", - отметил украинский оппозиционер.
Он также считает, что "Залужным прикрыли некомпетентность американских и британских советников". "Кому-то нужно было отвечать за провал "контрнаступа": и американцам, и британцам, его спроектировавшим, не хотелось бы нести за это ответственность. Проще простого объяснить, почему натовское разрекламированное оружие не принесло победы тем, что оно было в руках некомпетентных украинских военных", - написал Медведчук.
По его мнению, "украинский конфликт – гигантский распил средств для западной элиты". "Ведь республиканцы, блокируя решения по Украине, просто прикрывают богатую кормушку демократам, которым очень нужны деньги на выборы. За Байдена мало кто будет голосовать без денег, а демократам очень хочется не выпускать власть из рук", - отметил украинский политик.
Он считает, что поскольку правила финансирования начали меняться, денег стало меньше, желающих к ним добраться, соответственно, больше, команду Залужного просто "отстегнули" от кормушки. "В пользу коррупционной версии говорит то, что уволили не одного Залужного, а всех его людей, что с военной точки зрения имеет мало смысла. Зато, с точки зрения коррупционной схемы, нельзя оставлять на "вкусных" должностях чужаков. Важно помнить, что украинская провластная элита зарабатывает на войне, на крови своих сограждан. И они постоянно дерутся за этот бизнес, пока у них есть силы. Ведь их цель – война до последнего украинца", - отметил Медведчук.
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ПолитикаУкраинаВалерий ЗалужныйВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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