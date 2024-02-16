https://ria.ru/20240216/ukraina-1927746778.html
Лавров назвал киевские власти международными попрошайками
Лавров назвал киевские власти международными попрошайками - РИА Новости, 16.02.2024
Лавров назвал киевские власти международными попрошайками
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал киевские власти "международными попрошайками", а саму Украину - вымирающей территорией. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:27
2024-02-16T11:27
2024-02-16T11:43
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал киевские власти "международными попрошайками", а саму Украину - вымирающей территорией.Министр отметил, что Запад использует Украину "во всех смыслах для того", чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение, не позволить Москве играть роль на мировой арене, которая "ей положена по праву"."В результате Украина, получившая от Советского Союза, Российской империи богатейший промышленный потенциал, превратилась в самое бедное государство Европы, в территорию вымирающую, без преувеличения. Киевские власти - это просто уже всеми признанный международный попрошайка", - сказал Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20231213/antonov-1915440833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров назвал киевские власти международными попрошайками
Лавров назвал власти Украины международными попрошайками с вымирающей территории