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Лавров назвал киевские власти международными попрошайками - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 16.02.2024 (обновлено: 11:43 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927746778.html
Лавров назвал киевские власти международными попрошайками
Лавров назвал киевские власти международными попрошайками - РИА Новости, 16.02.2024
Лавров назвал киевские власти международными попрошайками
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал киевские власти "международными попрошайками", а саму Украину - вымирающей территорией. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:27
2024-02-16T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал киевские власти "международными попрошайками", а саму Украину - вымирающей территорией.Министр отметил, что Запад использует Украину "во всех смыслах для того", чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение, не позволить Москве играть роль на мировой арене, которая "ей положена по праву"."В результате Украина, получившая от Советского Союза, Российской империи богатейший промышленный потенциал, превратилась в самое бедное государство Европы, в территорию вымирающую, без преувеличения. Киевские власти - это просто уже всеми признанный международный попрошайка", - сказал Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20231213/antonov-1915440833.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров назвал киевские власти международными попрошайками

Лавров назвал власти Украины международными попрошайками с вымирающей территории

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал киевские власти "международными попрошайками", а саму Украину - вымирающей территорией.
Министр отметил, что Запад использует Украину "во всех смыслах для того", чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение, не позволить Москве играть роль на мировой арене, которая "ей положена по праву".
"В результате Украина, получившая от Советского Союза, Российской империи богатейший промышленный потенциал, превратилась в самое бедное государство Европы, в территорию вымирающую, без преувеличения. Киевские власти - это просто уже всеми признанный международный попрошайка", - сказал Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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