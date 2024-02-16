https://ria.ru/20240216/ukraina-1927708441.html
В Крыму заявили, что киевский режим превращает Украину в страну наркоманов
В Крыму заявили, что киевский режим превращает Украину в страну наркоманов - РИА Новости, 16.02.2024
В Крыму заявили, что киевский режим превращает Украину в страну наркоманов
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что легализацией медицинского каннабиса Украину превращают в страну "разрешенных... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T06:16
2024-02-16T06:16
2024-02-16T06:16
в мире
украина
заур смирнов
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149706/85/1497068576_0:0:5313:2988_1920x0_80_0_0_84facf5860776822ae842faaff6639ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что легализацией медицинского каннабиса Украину превращают в страну "разрешенных наркоманов". Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине. "Окружение Зеленского и его самого постоянно связывают с наркотиками и наркобизнесом, поэтому нет сомнений в том, что данный закон будет для этой шайки источником легального обогащения, за счет превращения украинцев в разрешенных наркоманов", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, главная и единственная основа этого закона - политика и бизнес. "Легализация каннабиса, пусть даже медицинского, это очередной шаг на пути законодательного внедрения и распространения на Украине губительных для общества нетрадиционных ценностей. Далее будут законы, стимулирующие изменение пола, о добровольной эвтаназии людей, о поощрении абортов и так далее", - добавил Смирнов, отметив, что Запад жестко требует от киевского режима обязательного выполнения всех этих условий взамен на обещания о пресловутой евроинтеграции.
https://ria.ru/20240213/narkotiki-1927028283.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149706/85/1497068576_323:0:4910:3440_1920x0_80_0_0_0dbce755ad77368cdb0d2b0aef02aeec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, заур смирнов, владимир зеленский
В мире, Украина, Заур Смирнов, Владимир Зеленский
В Крыму заявили, что киевский режим превращает Украину в страну наркоманов
Смирнов: киевский режим превращает Украину в страну наркоманов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что легализацией медицинского каннабиса Украину превращают в страну "разрешенных наркоманов".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский
подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине.
«
"Окружение Зеленского и его самого постоянно связывают с наркотиками и наркобизнесом, поэтому нет сомнений в том, что данный закон будет для этой шайки источником легального обогащения, за счет превращения украинцев в разрешенных наркоманов", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, главная и единственная основа этого закона - политика и бизнес.
"Легализация каннабиса, пусть даже медицинского, это очередной шаг на пути законодательного внедрения и распространения на Украине губительных для общества нетрадиционных ценностей. Далее будут законы, стимулирующие изменение пола, о добровольной эвтаназии людей, о поощрении абортов и так далее", - добавил Смирнов, отметив, что Запад жестко требует от киевского режима обязательного выполнения всех этих условий взамен на обещания о пресловутой евроинтеграции.
Жителя Германии арестовали в Петербурге из-за мармелада с наркотиками