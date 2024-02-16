https://ria.ru/20240216/ukraina-1927708441.html

В Крыму заявили, что киевский режим превращает Украину в страну наркоманов

В Крыму заявили, что киевский режим превращает Украину в страну наркоманов - РИА Новости, 16.02.2024

В Крыму заявили, что киевский режим превращает Украину в страну наркоманов

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что легализацией медицинского каннабиса Украину превращают в страну "разрешенных... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T06:16

2024-02-16T06:16

2024-02-16T06:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что легализацией медицинского каннабиса Украину превращают в страну "разрешенных наркоманов". Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине. "Окружение Зеленского и его самого постоянно связывают с наркотиками и наркобизнесом, поэтому нет сомнений в том, что данный закон будет для этой шайки источником легального обогащения, за счет превращения украинцев в разрешенных наркоманов", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, главная и единственная основа этого закона - политика и бизнес. "Легализация каннабиса, пусть даже медицинского, это очередной шаг на пути законодательного внедрения и распространения на Украине губительных для общества нетрадиционных ценностей. Далее будут законы, стимулирующие изменение пола, о добровольной эвтаназии людей, о поощрении абортов и так далее", - добавил Смирнов, отметив, что Запад жестко требует от киевского режима обязательного выполнения всех этих условий взамен на обещания о пресловутой евроинтеграции.

https://ria.ru/20240213/narkotiki-1927028283.html

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в мире, украина, заур смирнов, владимир зеленский