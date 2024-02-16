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В Крыму заявили, что киевский режим превращает Украину в страну наркоманов - РИА Новости, 16.02.2024
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06:16 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927708441.html
В Крыму заявили, что киевский режим превращает Украину в страну наркоманов
В Крыму заявили, что киевский режим превращает Украину в страну наркоманов - РИА Новости, 16.02.2024
В Крыму заявили, что киевский режим превращает Украину в страну наркоманов
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что легализацией медицинского каннабиса Украину превращают в страну "разрешенных... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T06:16
2024-02-16T06:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что легализацией медицинского каннабиса Украину превращают в страну "разрешенных наркоманов". Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине. "Окружение Зеленского и его самого постоянно связывают с наркотиками и наркобизнесом, поэтому нет сомнений в том, что данный закон будет для этой шайки источником легального обогащения, за счет превращения украинцев в разрешенных наркоманов", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, главная и единственная основа этого закона - политика и бизнес. "Легализация каннабиса, пусть даже медицинского, это очередной шаг на пути законодательного внедрения и распространения на Украине губительных для общества нетрадиционных ценностей. Далее будут законы, стимулирующие изменение пола, о добровольной эвтаназии людей, о поощрении абортов и так далее", - добавил Смирнов, отметив, что Запад жестко требует от киевского режима обязательного выполнения всех этих условий взамен на обещания о пресловутой евроинтеграции.
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в мире, украина, заур смирнов, владимир зеленский
В мире, Украина, Заур Смирнов, Владимир Зеленский
В Крыму заявили, что киевский режим превращает Украину в страну наркоманов

Смирнов: киевский режим превращает Украину в страну наркоманов

© РИА Новости / Александр ПолегенькоЗаур Смирнов
Заур Смирнов - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
Заур Смирнов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что легализацией медицинского каннабиса Украину превращают в страну "разрешенных наркоманов".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине.
«
"Окружение Зеленского и его самого постоянно связывают с наркотиками и наркобизнесом, поэтому нет сомнений в том, что данный закон будет для этой шайки источником легального обогащения, за счет превращения украинцев в разрешенных наркоманов", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, главная и единственная основа этого закона - политика и бизнес.
"Легализация каннабиса, пусть даже медицинского, это очередной шаг на пути законодательного внедрения и распространения на Украине губительных для общества нетрадиционных ценностей. Далее будут законы, стимулирующие изменение пола, о добровольной эвтаназии людей, о поощрении абортов и так далее", - добавил Смирнов, отметив, что Запад жестко требует от киевского режима обязательного выполнения всех этих условий взамен на обещания о пресловутой евроинтеграции.
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В миреУкраинаЗаур СмирновВладимир Зеленский
 
 
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