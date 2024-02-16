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Такер Карлсон раскрыл мошенническую схему с Украиной - РИА Новости, 16.02.2024
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03:53 16.02.2024 (обновлено: 05:13 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927702510.html
Такер Карлсон раскрыл мошенническую схему с Украиной
Такер Карлсон раскрыл мошенническую схему с Украиной - РИА Новости, 16.02.2024
Такер Карлсон раскрыл мошенническую схему с Украиной
Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал сенатора Линдси Грэма из-за идеи давать финансовую помощь Украине в кредит, назвав это мошенничеством, об... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T03:53
2024-02-16T05:13
в мире
сша
украина
киев
такер карлсон
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал сенатора Линдси Грэма из-за идеи давать финансовую помощь Украине в кредит, назвав это мошенничеством, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.Ранее Грэм, долгое время выступавший за поддержку Украины, проголосовал против выделения ей пакета помощи, поддержав идею передачи Киеву средств в кредит."Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество", — предупредил Карлсон.По мнению журналиста, Украина никогда не сможет вернуть долг, а США не смогут ее заставить сделать это. Карлсон назвал такой шаг еще более нечестным способом отправить в регион больше оружия, отсрочить неизбежное заключение мирного соглашения и обречь на гибель еще больше украинцев, многие из которых являются ровесниками самого сенатора."Было бы легче, если бы он сам присоединился к ним на поле боя", — резюмировал Карлсон.Ранее сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Несмотря на поддержку проекта сенаторами, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Киеву. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Украине.В четверг палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи в том числе Украине и Израилю. Джо Байден выразил сожаление по этому поводу, заявив, что неспособность Штатов поддержать Украину "никогда не будет забыта".
https://ria.ru/20240216/bayden-1927701771.html
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в мире, сша, украина, киев, такер карлсон, линдси грэм
В мире, США, Украина, Киев, Такер Карлсон, Линдси Грэм
Такер Карлсон раскрыл мошенническую схему с Украиной

Такер Карлсон: помощь США Украине приведет к отсрочке неизбежного мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал сенатора Линдси Грэма из-за идеи давать финансовую помощь Украине в кредит, назвав это мошенничеством, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Ранее Грэм, долгое время выступавший за поддержку Украины, проголосовал против выделения ей пакета помощи, поддержав идею передачи Киеву средств в кредит.
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"Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество", — предупредил Карлсон.
По мнению журналиста, Украина никогда не сможет вернуть долг, а США не смогут ее заставить сделать это. Карлсон назвал такой шаг еще более нечестным способом отправить в регион больше оружия, отсрочить неизбежное заключение мирного соглашения и обречь на гибель еще больше украинцев, многие из которых являются ровесниками самого сенатора.
«
"Было бы легче, если бы он сам присоединился к ним на поле боя", — резюмировал Карлсон.
Ранее сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Несмотря на поддержку проекта сенаторами, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Киеву. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Украине.
В четверг палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи в том числе Украине и Израилю. Джо Байден выразил сожаление по этому поводу, заявив, что неспособность Штатов поддержать Украину "никогда не будет забыта".
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