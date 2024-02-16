https://ria.ru/20240216/ukraina-1927698637.html
В Госдуме призвали Киев перебросить войска к границам Польши
В Госдуме призвали Киев перебросить войска к границам Польши - РИА Новости, 16.02.2024
В Госдуме призвали Киев перебросить войска к границам Польши
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что подлинная угроза для Украины исходит со стороны Польши, и призвал украинские власти... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T01:34
2024-02-16T01:34
2024-02-16T01:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что подлинная угроза для Украины исходит со стороны Польши, и призвал украинские власти перебросить свои войска к польской границе. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. "Реальная угроза Украине исходит от Польши, которая давно мечтает прирасти за счет ее территорий. Поэтому киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией, к польской границе", - сказал Шеремет. По его словам, в Польше давно обсуждается план по захвату западной части Украины. "Они чувствуют скорую гибель ослабленной Украины и ждут лишь удобного момента для реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию, для реализации своих далеко идущих геополитических планов", - сказал депутат. По его мнению, возникший сейчас польско-украинский кризис из-за поставок зерна - лишь первая ласточка будущей эскалации взаимоотношений между странами. "Уверен, что противостояние с каждым днем будет набирать свои обороты, шириться и разрастаться", - подчеркнул депутат. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240205/polsha-1925516545.html
https://ria.ru/20240215/fermery-1927642283.html
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украина, польша, киев, михаил шеремет, евросоюз, госдума рф
Украина, Польша, Киев, Михаил Шеремет, Евросоюз, Госдума РФ
В Госдуме призвали Киев перебросить войска к границам Польши
Шеремет призвал Украину перебросить войска к границам Польши
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что подлинная угроза для Украины исходит со стороны Польши, и призвал украинские власти перебросить свои войска к польской границе.
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
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"Реальная угроза Украине исходит от Польши, которая давно мечтает прирасти за счет ее территорий. Поэтому киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией
, к польской границе", - сказал Шеремет.
По его словам, в Польше давно обсуждается план по захвату западной части Украины.
"Они чувствуют скорую гибель ослабленной Украины и ждут лишь удобного момента для реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию, для реализации своих далеко идущих геополитических планов", - сказал депутат.
По его мнению, возникший сейчас польско-украинский кризис из-за поставок зерна - лишь первая ласточка будущей эскалации взаимоотношений между странами.
"Уверен, что противостояние с каждым днем будет набирать свои обороты, шириться и разрастаться", - подчеркнул депутат.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Польские фермеры потребовали закрыть границу с Украиной