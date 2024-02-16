https://ria.ru/20240216/udary-1927726844.html
Удары США и Британии по хуситам абсолютно нелегитимны, заявил Патрушев
Удары США и Британии по хуситам абсолютно нелегитимны, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024
Удары США и Британии по хуситам абсолютно нелегитимны, заявил Патрушев
Удары США и Великобритании по хуситам абсолютно нелегитимны и противоречат уставу ООН - это развязанная Вашингтоном и Лондоном война, в которую они пытаются... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:35
2024-02-16T09:35
2024-02-16T09:35
николай патрушев
великобритания
сша
военная операция сша и британии в йемене
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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Удары США и Великобритании по хуситам абсолютно нелегитимны и противоречат уставу ООН - это развязанная Вашингтоном и Лондоном война, в которую они пытаются втянуть региональные страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Вашингтон и Лондон развязали войну с Йеменом под предлогом обеспечения свободы судоходства в Красном море. Пытаются втянуть в нее региональные государства. Однако их удары по позициям хуситов абсолютно нелегитимны и не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, как это пытается преподнести Вашингтон", - сказал Патрушев в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.
https://ria.ru/20240215/khusity-1927477023.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, великобритания, сша, военная операция сша и британии в йемене
Николай Патрушев, Великобритания, США, Военная операция США и Британии в Йемене
Удары США и Британии по хуситам абсолютно нелегитимны, заявил Патрушев
Патрушев: удары США и Британии по хуситам идут вразрез с уставом ООН
БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Удары США и Великобритании по хуситам абсолютно нелегитимны и противоречат уставу ООН - это развязанная Вашингтоном и Лондоном война, в которую они пытаются втянуть региональные страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Вашингтон и Лондон развязали войну с Йеменом под предлогом обеспечения свободы судоходства в Красном море. Пытаются втянуть в нее региональные государства. Однако их удары по позициям хуситов абсолютно нелегитимны и не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, как это пытается преподнести Вашингтон", - сказал Патрушев в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.
СМИ: хуситы готовы к новой эскалации в случае продолжения операции Израиля