https://ria.ru/20240216/udary-1927726844.html

Удары США и Британии по хуситам абсолютно нелегитимны, заявил Патрушев

Удары США и Британии по хуситам абсолютно нелегитимны, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024

Удары США и Британии по хуситам абсолютно нелегитимны, заявил Патрушев

Удары США и Великобритании по хуситам абсолютно нелегитимны и противоречат уставу ООН - это развязанная Вашингтоном и Лондоном война, в которую они пытаются... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:35

2024-02-16T09:35

2024-02-16T09:35

николай патрушев

великобритания

сша

военная операция сша и британии в йемене

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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Удары США и Великобритании по хуситам абсолютно нелегитимны и противоречат уставу ООН - это развязанная Вашингтоном и Лондоном война, в которую они пытаются втянуть региональные страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Вашингтон и Лондон развязали войну с Йеменом под предлогом обеспечения свободы судоходства в Красном море. Пытаются втянуть в нее региональные государства. Однако их удары по позициям хуситов абсолютно нелегитимны и не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, как это пытается преподнести Вашингтон", - сказал Патрушев в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.

https://ria.ru/20240215/khusity-1927477023.html

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай патрушев, великобритания, сша, военная операция сша и британии в йемене