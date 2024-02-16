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Учения Steadfast Defender готовят к конфликту с Россией, заявила НАТО - РИА Новости, 16.02.2024
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10:21 16.02.2024 (обновлено: 10:27 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/ucheniya-1927735815.html
Учения Steadfast Defender готовят к конфликту с Россией, заявила НАТО
Учения Steadfast Defender готовят к конфликту с Россией, заявила НАТО - РИА Новости, 16.02.2024
Учения Steadfast Defender готовят к конфликту с Россией, заявила НАТО
Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender-2024, походящие с февраля по май, посвящены подготовке к конфликту с Россией, сообщает... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:21
2024-02-16T10:27
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender-2024, походящие с февраля по май, посвящены подготовке к конфликту с Россией, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на главу военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра. Ранее главком объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию. Как пишет газета Financial Times, Бауэр заявил, что эти учения посвящены "подготовке к конфликту с Россией". Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что учения НАТО Steadfast Defender нацелены не на защиту, а на прощупывание почвы для возможных провокаций в отношении РФ. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240216/trevoga-1927714791.html
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в мире, роб бауэр, нато, россия
В мире, Роб Бауэр, НАТО, Россия
Учения Steadfast Defender готовят к конфликту с Россией, заявила НАТО

НАТО заявила, что крупнейшие учения Steadfast Defender готовят к конфликту с РФ

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender-2024, походящие с февраля по май, посвящены подготовке к конфликту с Россией, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на главу военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра.
Ранее главком объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.
Как пишет газета Financial Times, Бауэр заявил, что эти учения посвящены "подготовке к конфликту с Россией".
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что учения НАТО Steadfast Defender нацелены не на защиту, а на прощупывание почвы для возможных провокаций в отношении РФ.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
"Считали невозможным". В НАТО забили тревогу из-за хода России
Вчера, 08:39
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Столтенберг заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников
15 февраля, 17:46
 
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