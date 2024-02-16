https://ria.ru/20240216/ubiystvo-1927791244.html

В ФРГ задержали трех подростков после убийства украинского баскетболиста

В ФРГ задержали трех подростков после убийства украинского баскетболиста - РИА Новости, 16.02.2024

В ФРГ задержали трех подростков после убийства украинского баскетболиста

В Германии были задержаны ещё три подростка, подозреваемых в причастности к убийству украинского баскетболиста в городе Оберхаузен в Северном Рейн-Вестфалия,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:27

2024-02-16T14:27

2024-02-16T14:27

в мире

германия

владимир ермаков

оберхаузен

северный рейн-вестфалия

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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. В Германии были задержаны ещё три подростка, подозреваемых в причастности к убийству украинского баскетболиста в городе Оберхаузен в Северном Рейн-Вестфалия, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на полицию. "После насильственной смерти 17-летнего украинца во время разборки в Оберхаузене полиция задержала еще троих молодых людей", - говорится в сообщении медиагруппы. Подозреваемыми являются 14-летний немецкий гражданин греческого происхождения, ранее отпущенный по причине отсутствия веских доказательств, и два сирийца 14 и 15 лет. Все они находятся под следствием по обвинению в совместном убийстве украинского подростка. Главным подозреваемым по-прежнему остаётся 15-летний гражданин турецкого происхождения, который непосредственно нанес украинскому баскетболисту и его выжившему приятелю девять колюще-режущих ран в области груди и живота и с тех пор уже несколько дней находящийся в следственной тюрьме. Мотивы преступления все еще расследуются, ранее следователи заявляли, что "нет никаких конкретных признаков преступления на почве ксенофобии". Следствие проверяет, не использовали ли подозреваемые одну и ту же тактику при ограблениях. Отмечается, что группа подростков уже была замечена в схожих преступлениях. Ранее в Федерации баскетбола Киева сообщили, что в Дюссельдорфе погиб украинский баскетболист Владимир Ермаков в результате нападения на улице, его партнер по команде Артем Козаченко находится в стабильном состоянии в реанимации. Также пострадали 14-летний сириец и 13-летняя гражданка ФРГ ливанского происхождения.

https://ria.ru/20240209/ubiystvo-1926461062.html

https://ria.ru/20240215/ubiystvo-1927608043.html

германия

оберхаузен

северный рейн-вестфалия

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в мире, германия, владимир ермаков, оберхаузен, северный рейн-вестфалия