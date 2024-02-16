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Раскрыто убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит

Раскрыто убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит - РИА Новости, 16.02.2024

Раскрыто убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит

Полицейские в Лондоне раскрыли убийство 30-летней давности, совершенное рядом с вымышленным домом Шерлока Холмса на легендарной улице Бейкер-стрит, пишет газета РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T02:27

2024-02-16T02:27

2024-02-16T11:04

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Полицейские в Лондоне раскрыли убийство 30-летней давности, совершенное рядом с вымышленным домом Шерлока Холмса на легендарной улице Бейкер-стрит, пишет газета The Daily Telegraph.Убийство произошло 8 августа 1994 года: неизвестный нанес более 140 ножевых ранений проститутке колумбийского происхождения Марине Коппель в ее съемной квартире. Следователи обладали уликами в виде волоса на кольце жертвы и кровавого отпечатка, но не располагали необходимыми технологиями для анализа ДНК.Необходимые исследования были проведены только в 2022 году, сообщает издание. Главным подозреваемым оказался Сандип Патель, которому во время убийства был 21 год, он выполнял поручения своего отца в газетном киоске Sherlock Holmes News на Бейкер-стрит.В 2023 году Пателю было предъявлено обвинение в убийстве. Как утверждается, во время нападения он заставил Коппель назвать свой пин-код и использовал ее банковскую карту, чтобы снять деньги.Сам Патель отрицал факт убийства. Присяжным уголовного суда Лондона в четверг потребовалось три часа и десять минут, чтобы признать его виновным, говорится в сообщении газеты.

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