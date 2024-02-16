https://ria.ru/20240216/turizm-1927820821.html
Путин: промышленный туризм может помочь молодежи при выборе профессии
Путин: промышленный туризм может помочь молодежи при выборе профессии - РИА Новости, 16.02.2024
Путин: промышленный туризм может помочь молодежи при выборе профессии
Промышленный туризм является интересным и полезным направлением, особенно для молодых людей, которым нужно помочь сориентироваться в будущей профессии, заявил... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:19
2024-02-16T16:19
2024-02-16T16:37
общество
россия
челябинск
владимир путин
навигатор абитуриента
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927461141_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_30a304b51f88c04771ad8503af0f74ea.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Промышленный туризм является интересным и полезным направлением, особенно для молодых людей, которым нужно помочь сориентироваться в будущей профессии, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске. "Да, очень интересно и полезно. Промышленный такой туризм. Особенно для молодых людей, как мы и говорили в начале беседы, для того, чтобы вовремя помочь людям сориентироваться в своей будущей профессии. Ну, очень интересно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240216/kompanii-1927819314.html
россия
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927461141_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_5b1aeb987422c09ee391a1c12296f100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, челябинск, владимир путин, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Россия, Челябинск, Владимир Путин, Навигатор абитуриента, Кем стать
Путин: промышленный туризм может помочь молодежи при выборе профессии
Путин: промышленный туризм может помочь молодежи сориентироваться в профессии