Рейтинг@Mail.ru
Путин: промышленный туризм может помочь молодежи при выборе профессии - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 16.02.2024 (обновлено: 16:37 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/turizm-1927820821.html
Путин: промышленный туризм может помочь молодежи при выборе профессии
Путин: промышленный туризм может помочь молодежи при выборе профессии - РИА Новости, 16.02.2024
Путин: промышленный туризм может помочь молодежи при выборе профессии
Промышленный туризм является интересным и полезным направлением, особенно для молодых людей, которым нужно помочь сориентироваться в будущей профессии, заявил... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:19
2024-02-16T16:37
общество
россия
челябинск
владимир путин
навигатор абитуриента
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927461141_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_30a304b51f88c04771ad8503af0f74ea.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Промышленный туризм является интересным и полезным направлением, особенно для молодых людей, которым нужно помочь сориентироваться в будущей профессии, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске. "Да, очень интересно и полезно. Промышленный такой туризм. Особенно для молодых людей, как мы и говорили в начале беседы, для того, чтобы вовремя помочь людям сориентироваться в своей будущей профессии. Ну, очень интересно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240216/kompanii-1927819314.html
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927461141_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_5b1aeb987422c09ee391a1c12296f100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, челябинск, владимир путин, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Россия, Челябинск, Владимир Путин, Навигатор абитуриента, Кем стать
Путин: промышленный туризм может помочь молодежи при выборе профессии

Путин: промышленный туризм может помочь молодежи сориентироваться в профессии

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ В. Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Промышленный туризм является интересным и полезным направлением, особенно для молодых людей, которым нужно помочь сориентироваться в будущей профессии, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске.
«
"Да, очень интересно и полезно. Промышленный такой туризм. Особенно для молодых людей, как мы и говорили в начале беседы, для того, чтобы вовремя помочь людям сориентироваться в своей будущей профессии. Ну, очень интересно", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин
Ушедшие компании создали культуру производства в России, заявил Путин
Вчера, 16:13
 
ОбществоРоссияЧелябинскВладимир ПутинНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала