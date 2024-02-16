https://ria.ru/20240216/turizm-1927820821.html

Путин: промышленный туризм может помочь молодежи при выборе профессии

Путин: промышленный туризм может помочь молодежи при выборе профессии - РИА Новости, 16.02.2024

Путин: промышленный туризм может помочь молодежи при выборе профессии

Промышленный туризм является интересным и полезным направлением, особенно для молодых людей, которым нужно помочь сориентироваться в будущей профессии, заявил... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:19

2024-02-16T16:19

2024-02-16T16:37

общество

россия

челябинск

владимир путин

навигатор абитуриента

кем стать

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927461141_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_30a304b51f88c04771ad8503af0f74ea.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Промышленный туризм является интересным и полезным направлением, особенно для молодых людей, которым нужно помочь сориентироваться в будущей профессии, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске. "Да, очень интересно и полезно. Промышленный такой туризм. Особенно для молодых людей, как мы и говорили в начале беседы, для того, чтобы вовремя помочь людям сориентироваться в своей будущей профессии. Ну, очень интересно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240216/kompanii-1927819314.html

россия

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, челябинск, владимир путин, навигатор абитуриента, кем стать