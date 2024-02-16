Журналисты: дело о связях Трампа с Россией было сфальсифицировано ЦРУ
Журналисты: расследование о связях Трампа с Россией было сфальсифицировано ЦРУ
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Расследование спецслужб США о связях бывшего президента страны Дональда Трампа с Россией, которое впоследствии не нашло подтверждения и было опровергнуто Москвой и Вашингтоном, оказалось сфальсифицировано ЦРУ, заявили журналисты Мэтт Таибби и Алекс Гутентаг совместно с американским писателем Майклом Шелленбергером, сославшись на источники.
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"ЦРУ "сфальсифицировали разведанные", чтобы скрыть, как Россия в 2016 году отдавала предпочтение (тогдашнему кандидату в президенты США. — Прим. ред.) Клинтон, а не Трампу. Россия не боялась Хиллари Клинтон. Это были отношения, который являлись для них удобными", — говорится в публикации на онлайн-платформе Substack.
Как напомнили авторы статьи, в январе 2017 года американские спецслужбы опубликовали доклад, содержащий обвинения в адрес России о проведении "кампании по влиянию" на президентские выборы 2016 года, где победил Трамп.
"Это была мощная вещь. И совершенно неверная", — написали журналисты.
По словам их источников, близких к комитету палаты представителей США по разведке, содержащиеся в докладе разведданные были "сфальсифицированы".
"Они сделали так, чтобы это выглядело, будто Путин поддерживал Трампа. <…> Свидетельства указывали на обратное", — указали авторы публикации.
По их данным, за фальсификацией разведданных стоял Джон Бреннан, который в тот момент возглавлял ЦРУ. Он же решил установить наблюдение за двумя десятками помощников Трампа еще до выборов 2016 года. Кроме того, руководство разведки склоняло глав разведок в странах — союзниках США, включая Великобританию, совершать "нападки" на соратников Трампа.
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"Это не было расследованием о национальной безопасности, которое обернулось политическим делом. Это начиналось как политическое предприятие", — подчеркнули журналисты.
По словам их источника, все расследование против Трампа проводилось с целью навредить именно ему и "никак не касалось отношений с Россией".
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации, что кто-то из окружения политика когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Москвой и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
На основании неподтвержденного доклада о связях политика с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.