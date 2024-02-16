https://ria.ru/20240216/tsru-1927698126.html

Журналисты: дело о связях Трампа с Россией было сфальсифицировано ЦРУ

Журналисты: дело о связях Трампа с Россией было сфальсифицировано ЦРУ - РИА Новости, 16.02.2024

Журналисты: дело о связях Трампа с Россией было сфальсифицировано ЦРУ

Расследование спецслужб США о связях бывшего президента страны Дональда Трампа с Россией, которое впоследствии не нашло подтверждения и было опровергнуто... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T01:27

2024-02-16T01:27

2024-02-16T09:19

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фбр

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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Расследование спецслужб США о связях бывшего президента страны Дональда Трампа с Россией, которое впоследствии не нашло подтверждения и было опровергнуто Москвой и Вашингтоном, оказалось сфальсифицировано ЦРУ, заявили журналисты Мэтт Таибби и Алекс Гутентаг совместно с американским писателем Майклом Шелленбергером, сославшись на источники."ЦРУ "сфальсифицировали разведанные", чтобы скрыть, как Россия в 2016 году отдавала предпочтение (тогдашнему кандидату в президенты США. — Прим. ред.) Клинтон, а не Трампу. Россия не боялась Хиллари Клинтон. Это были отношения, который являлись для них удобными", — говорится в публикации на онлайн-платформе Substack.Как напомнили авторы статьи, в январе 2017 года американские спецслужбы опубликовали доклад, содержащий обвинения в адрес России о проведении "кампании по влиянию" на президентские выборы 2016 года, где победил Трамп. "Это была мощная вещь. И совершенно неверная", — написали журналисты.По словам их источников, близких к комитету палаты представителей США по разведке, содержащиеся в докладе разведданные были "сфальсифицированы". "Они сделали так, чтобы это выглядело, будто Путин поддерживал Трампа. <…> Свидетельства указывали на обратное", — указали авторы публикации.По их данным, за фальсификацией разведданных стоял Джон Бреннан, который в тот момент возглавлял ЦРУ. Он же решил установить наблюдение за двумя десятками помощников Трампа еще до выборов 2016 года. Кроме того, руководство разведки склоняло глав разведок в странах — союзниках США, включая Великобританию, совершать "нападки" на соратников Трампа."Это не было расследованием о национальной безопасности, которое обернулось политическим делом. Это начиналось как политическое предприятие", — подчеркнули журналисты.По словам их источника, все расследование против Трампа проводилось с целью навредить именно ему и "никак не касалось отношений с Россией".В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации, что кто-то из окружения политика когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Москвой и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. На основании неподтвержденного доклада о связях политика с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

https://ria.ru/20240215/tramp-1927472810.html

https://ria.ru/20240215/vybory-1927693409.html

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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, хиллари клинтон, центральное разведывательное управление (цру), фбр