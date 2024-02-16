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ВВС Израиля атаковали базу "Хезболла" в Ливане
ВВС Израиля атаковали базу "Хезболла" в Ливане - РИА Новости, 16.02.2024
ВВС Израиля атаковали базу "Хезболла" в Ливане
ВВС Израиля в ночь на пятницу атаковали базу "Хезболлах" на юге Ливана, ликвидировав несколько радикалов, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:53
2024-02-16T11:53
2024-02-16T11:53
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армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. ВВС Израиля в ночь на пятницу атаковали базу "Хезболлах" на юге Ливана, ликвидировав несколько радикалов, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военному комплексу "Хезболлах" в городе Кантара на юге Ливана. В результате удара несколько террористов были уничтожены. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по еще одному военному объекту "Хезболлах" в окрестностях города", - говорится в сообщении. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВВС Израиля атаковали базу "Хезболла" в Ливане
ЦАХАЛ заявил об уничтожении нескольких радикалов "Хезболла"