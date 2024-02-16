https://ria.ru/20240216/trevoga-1927714791.html

"Считали невозможным". В НАТО забили тревогу из-за хода России

"Считали невозможным". В НАТО забили тревогу из-за хода России - РИА Новости, 16.02.2024

"Считали невозможным". В НАТО забили тревогу из-за хода России

Страны НАТО обеспокоены темпами производства российской военной промышленности, сообщает Financial Times. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T08:39

2024-02-16T08:39

2024-02-16T10:01

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Страны НАТО обеспокоены темпами производства российской военной промышленности, сообщает Financial Times."Одна из причин тревоги западных политиков — возрождение Россией своей оборонной промышленности, произошедшее за последний год такими темпами, которые многие на Западе считали невозможными", — говорится в материале.Как указали журналисты, российская военная индустрия лишь за прошлый год смогла произвести миллионы снарядов для артиллерии и несколько сотен танков, в то время как будущее самого Североатлантического альянса стоит под вопросом из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США и его угроз касательно НАТО."Мы сейчас живет в действительно опасные времена", — цитируют обозреватели слова британского офицера разведки.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Россия готова к диалогу.

https://ria.ru/20240215/resheniya-1927581833.html

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