https://ria.ru/20240216/trepova-1927768619.html

Прокуратура обжаловала приговор Дарье Треповой*

Прокуратура обжаловала приговор Дарье Треповой* - РИА Новости, 16.02.2024

Прокуратура обжаловала приговор Дарье Треповой*

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор Дарье Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:51

2024-02-16T12:51

2024-02-16T13:01

дарья трепова

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прокуратура подала апелляционное представление на приговор Дарье Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго западного окружного военного суда."Прокуратура подала апелляционное представление на приговор, в нем она настаивает на приговоре в виде 28 лет лишения свободы [вместо назначенных 27]", - рассказал собеседник агентства.Ранее стало известно, что защита также подала свою жалобу.Двадцать пятого января Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову* в теракте, перевозке и хранению взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил к 27 годам общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей.Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой* на сумму более 16,5 миллиона рублей.Приговор Треповой* стал самым большим когда-либо назначенным в России женщинам. Согласно законодательству, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы и отправляют в колонии только общего режима. По совокупности преступлений срок не мог превышать 25 лет, однако затем в Уголовный кодекс включили норму, позволяющую назначить до 30 лет за преступления террористической направленности.*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html

https://radiosputnik.ru/20231211/tatarskiy-1915140175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дарья трепова, происшествия