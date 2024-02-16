https://ria.ru/20240216/tramp-1927894183.html

Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве - РИА Новости, 16.02.2024

Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве

Судья в Нью-Йорке Артур Энгорон признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и предписал ему выплатить свыше 350... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T23:12

2024-02-16T23:12

2024-02-16T23:54

нью-йорк (город)

сша

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Судья в Нью-Йорке Артур Энгорон признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и предписал ему выплатить свыше 350 миллионов долларов, следует из решения.Как отмечается, суд постановил, что Трампу нельзя будет "обращаться за кредитами в любое финансовое учреждение... зарегистрированное в Нью-Йорке" на протяжении трех лет.Кроме того, Трампу предписали выплатить свыше 350 миллионов долларов. Суд также постановил, что экс-президенту нельзя будет занимать руководящие должности на предприятиях штата в течение трех лет.Адвокат Трампа Алина Хабба, заявление которой цитирует CNN, сочла решение суда "явной несправедливостью" и отметила, что команда политика планирует подать апелляцию.Сам экс-президент уже неоднократно называл этот процесс "политической охотой на ведьм", а судью Артура Энгорона, ведущего дело, и генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс обвинял в предвзятости.Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Кроме того, Джеймс просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20240112/tramp-1920832867.html

https://ria.ru/20240215/delo-1927645893.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нью-йорк (город), сша, дональд трамп, в мире