https://ria.ru/20240216/tramp-1927894183.html
Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве
Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве - РИА Новости, 16.02.2024
Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве
Судья в Нью-Йорке Артур Энгорон признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и предписал ему выплатить свыше 350... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T23:12
2024-02-16T23:12
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Судья в Нью-Йорке Артур Энгорон признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и предписал ему выплатить свыше 350 миллионов долларов, следует из решения.Как отмечается, суд постановил, что Трампу нельзя будет "обращаться за кредитами в любое финансовое учреждение... зарегистрированное в Нью-Йорке" на протяжении трех лет.Кроме того, Трампу предписали выплатить свыше 350 миллионов долларов. Суд также постановил, что экс-президенту нельзя будет занимать руководящие должности на предприятиях штата в течение трех лет.Адвокат Трампа Алина Хабба, заявление которой цитирует CNN, сочла решение суда "явной несправедливостью" и отметила, что команда политика планирует подать апелляцию.Сам экс-президент уже неоднократно называл этот процесс "политической охотой на ведьм", а судью Артура Энгорона, ведущего дело, и генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс обвинял в предвзятости.Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Кроме того, Джеймс просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20240112/tramp-1920832867.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), сша, дональд трамп, в мире
Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, В мире
Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве
Суд в Нью-Йорке выписал Трампу более $350 млн штрафа по делу о мошенничестве
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Судья в Нью-Йорке Артур Энгорон признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и предписал ему выплатить свыше 350 миллионов долларов, следует из решения.
Как отмечается, суд постановил, что Трампу нельзя будет "обращаться за кредитами в любое финансовое учреждение... зарегистрированное в Нью-Йорке" на протяжении трех лет.
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Кроме того, Трампу предписали выплатить свыше 350 миллионов долларов. Суд также постановил, что экс-президенту нельзя будет занимать руководящие должности на предприятиях штата в течение трех лет.
Адвокат Трампа Алина Хабба, заявление которой цитирует CNN, сочла решение суда "явной несправедливостью" и отметила, что команда политика планирует подать апелляцию.
Сам экс-президент уже неоднократно называл этот процесс "политической охотой на ведьм", а судью Артура Энгорона, ведущего дело, и генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс обвинял в предвзятости.
Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Кроме того, Джеймс просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
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