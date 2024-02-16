Рейтинг@Mail.ru
Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 16.02.2024 (обновлено: 23:54 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/tramp-1927894183.html
Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве
Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве - РИА Новости, 16.02.2024
Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве
Судья в Нью-Йорке Артур Энгорон признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и предписал ему выплатить свыше 350... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T23:12
2024-02-16T23:54
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Судья в Нью-Йорке Артур Энгорон признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и предписал ему выплатить свыше 350 миллионов долларов, следует из решения.Как отмечается, суд постановил, что Трампу нельзя будет "обращаться за кредитами в любое финансовое учреждение... зарегистрированное в Нью-Йорке" на протяжении трех лет.Кроме того, Трампу предписали выплатить свыше 350 миллионов долларов. Суд также постановил, что экс-президенту нельзя будет занимать руководящие должности на предприятиях штата в течение трех лет.Адвокат Трампа Алина Хабба, заявление которой цитирует CNN, сочла решение суда "явной несправедливостью" и отметила, что команда политика планирует подать апелляцию.Сам экс-президент уже неоднократно называл этот процесс "политической охотой на ведьм", а судью Артура Энгорона, ведущего дело, и генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс обвинял в предвзятости.Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Кроме того, Джеймс просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20240112/tramp-1920832867.html
https://ria.ru/20240215/delo-1927645893.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b7c77b1b8213f4be597dd40071ac35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), сша, дональд трамп, в мире
Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, В мире
Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке выписал Трампу более $350 млн штрафа по делу о мошенничестве

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Судья в Нью-Йорке Артур Энгорон признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и предписал ему выплатить свыше 350 миллионов долларов, следует из решения.
Как отмечается, суд постановил, что Трампу нельзя будет "обращаться за кредитами в любое финансовое учреждение... зарегистрированное в Нью-Йорке" на протяжении трех лет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Трамп выступил с заключительным словом в суде, вопреки запрету
12 января, 00:46
Кроме того, Трампу предписали выплатить свыше 350 миллионов долларов. Суд также постановил, что экс-президенту нельзя будет занимать руководящие должности на предприятиях штата в течение трех лет.
Адвокат Трампа Алина Хабба, заявление которой цитирует CNN, сочла решение суда "явной несправедливостью" и отметила, что команда политика планирует подать апелляцию.
Сам экс-президент уже неоднократно называл этот процесс "политической охотой на ведьм", а судью Артура Энгорона, ведущего дело, и генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс обвинял в предвзятости.
Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Кроме того, Джеймс просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролины в Конвее - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Суд отказался прекратить уголовное дело Трампа по выплате порноактрисе
15 февраля, 18:09
 
Нью-Йорк (город)СШАДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала