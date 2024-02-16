https://ria.ru/20240216/tovarooborot-1927705882.html
Товарооборот ДФО со странами АТР достиг 47 миллиардов долларов
Товарооборот ДФО со странами АТР достиг 47 миллиардов долларов - РИА Новости, 16.02.2024
Товарооборот ДФО со странами АТР достиг 47 миллиардов долларов
Товарооборот субъектов Дальневосточного федерального округа со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году вырос более чем на 10% - до 47 миллиардов... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T05:28
2024-02-16T05:28
2024-02-16T05:28
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Товарооборот субъектов Дальневосточного федерального округа со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году вырос более чем на 10% - до 47 миллиардов долларов, сообщил журналистам во Владивостоке врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. "Цифра наша такая - 47 миллиардов (долларов - ред.). Это рост... больше чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Лидирует здесь Китай – 72% от этого количества", - сказал Давыдов. Он отметил, что в целом по РФ стояла задача достичь товарооборота с Китаем в 200 миллиардов долларов, ее перевыполнили. "И перспективы роста неплохие. Год для Дальнего Востока начался неплохо. Сейчас спад из-за китайского Нового года, когда замедляется торговля. Были шторма здесь, корабли стояли. Теперь они как раз разгружаются, это помогает плавно, ритмично эту паузу (с китайским Новым годом - ред.) заполнять. Перспективы хорошие, и глобальный разворот на Восток состоялся", - добавил Давыдов.
https://ria.ru/20240214/lavrov-1927300315.html
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экономика, китай, владивосток, россия, руслан давыдов
Экономика, Китай, Владивосток, Россия, Руслан Давыдов
Товарооборот ДФО со странами АТР достиг 47 миллиардов долларов
Давыдов: товарооборот ДФО со странами АТР в 2023 году достиг $47 миллиардов