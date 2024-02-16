https://ria.ru/20240216/tovarooborot-1927705324.html

Товарооборот таможен на Дальнем Востоке вырос до 211 миллионов тонн

Товарооборот таможен на Дальнем Востоке вырос до 211 миллионов тонн - РИА Новости, 16.02.2024

Товарооборот таможен на Дальнем Востоке вырос до 211 миллионов тонн

Товарооборот таможен на Дальнем Востоке в 2023 году вырос на 11%, до 211 миллионов тонн, число ввезенных контейнеров на импорт увеличилось на 14%, сообщил... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T05:15

2024-02-16T05:15

2024-02-16T05:15

экономика

дальний восток

владивосток

руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Товарооборот таможен на Дальнем Востоке в 2023 году вырос на 11%, до 211 миллионов тонн, число ввезенных контейнеров на импорт увеличилось на 14%, сообщил журналистам во Владивостоке временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. "Раз товарооборот растет, таможня справляется. На 11% рост - 211 миллионов тонн. Но мы свою работу больше считаем не по тоннам, а по обработанным импортным контейнерам. Здесь 669 тысяч контейнеров было ввезено на импорт , это на 14% больше, чем в предыдущем году", - сказал Давыдов. Он отметил, что в 2023 году на Дальнем Востоке собрано 1 триллион 58 миллиардов рублей таможенных платежей. "Это исторический рекорд. Это говорит о том, что разворот российской внешней торговли на Дальний Восток и на юг состоялся. Таможенные органы делают все, чтобы обеспечить быстрое отправление товаров в дальневосточных пунктах пропуска и портах", - отметил Давыдов.

https://ria.ru/20240215/rubl-1927475671.html

дальний восток

владивосток

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экономика, дальний восток, владивосток, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии)