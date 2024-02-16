https://ria.ru/20240216/tovarooborot-1927705324.html
Товарооборот таможен на Дальнем Востоке вырос до 211 миллионов тонн
Товарооборот таможен на Дальнем Востоке вырос до 211 миллионов тонн - РИА Новости, 16.02.2024
Товарооборот таможен на Дальнем Востоке вырос до 211 миллионов тонн
Товарооборот таможен на Дальнем Востоке в 2023 году вырос на 11%, до 211 миллионов тонн, число ввезенных контейнеров на импорт увеличилось на 14%, сообщил... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T05:15
2024-02-16T05:15
2024-02-16T05:15
экономика
дальний восток
владивосток
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Товарооборот таможен на Дальнем Востоке в 2023 году вырос на 11%, до 211 миллионов тонн, число ввезенных контейнеров на импорт увеличилось на 14%, сообщил журналистам во Владивостоке временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. "Раз товарооборот растет, таможня справляется. На 11% рост - 211 миллионов тонн. Но мы свою работу больше считаем не по тоннам, а по обработанным импортным контейнерам. Здесь 669 тысяч контейнеров было ввезено на импорт , это на 14% больше, чем в предыдущем году", - сказал Давыдов. Он отметил, что в 2023 году на Дальнем Востоке собрано 1 триллион 58 миллиардов рублей таможенных платежей. "Это исторический рекорд. Это говорит о том, что разворот российской внешней торговли на Дальний Восток и на юг состоялся. Таможенные органы делают все, чтобы обеспечить быстрое отправление товаров в дальневосточных пунктах пропуска и портах", - отметил Давыдов.
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экономика, дальний восток, владивосток, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Дальний Восток, Владивосток, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Товарооборот таможен на Дальнем Востоке вырос до 211 миллионов тонн
Товарооборот таможен на Дальнем Востоке в 2023 году вырос до 211 миллионов тонн
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Товарооборот таможен на Дальнем Востоке в 2023 году вырос на 11%, до 211 миллионов тонн, число ввезенных контейнеров на импорт увеличилось на 14%, сообщил журналистам во Владивостоке временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
«
"Раз товарооборот растет, таможня справляется. На 11% рост - 211 миллионов тонн. Но мы свою работу больше считаем не по тоннам, а по обработанным импортным контейнерам. Здесь 669 тысяч контейнеров было ввезено на импорт , это на 14% больше, чем в предыдущем году", - сказал Давыдов.
Он отметил, что в 2023 году на Дальнем Востоке собрано 1 триллион 58 миллиардов рублей таможенных платежей.
"Это исторический рекорд. Это говорит о том, что разворот российской внешней торговли на Дальний Восток и на юг состоялся. Таможенные органы делают все, чтобы обеспечить быстрое отправление товаров в дальневосточных пунктах пропуска и портах", - отметил Давыдов.
Доля рубля в торговле Турции в конце 2023 года достигла максимума