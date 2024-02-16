https://ria.ru/20240216/tinao-1927657743.html

Ефимов: более 65 га земли выделено для реализации МАиП в ТиНАО

Ефимов: более 65 га земли выделено для реализации МАиП в ТиНАО - РИА Новости, 16.02.2024

Ефимов: более 65 га земли выделено для реализации МАиП в ТиНАО

В минувшем году Москва предоставил более 65 гектаров земли с целью реализации десяти масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на территории Троицкого и... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:05

2024-02-16T10:05

2024-02-16T10:05

москва

тинао

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

владислав овчинский

новомосковский административный округ

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В минувшем году Москва предоставил более 65 гектаров земли с целью реализации десяти масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С инвесторами и застройщиками заключены договоры аренды 65,1 га земли для реализации десяти масштабных инвестпроектов на территории Троицкого и Новомосковского округов. Там появятся деловые центры, технопарк, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость. Общая площадь объектов составит пятьсот семьдесят тысяч кв. м.", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Там уточнили, что МаИП являются значимыми инвестпроектами по освоению свободных московских земель, которые способствуют увеличению количества трудовых вакансий, развивают инфраструктуру, а также направлены на рост инвестиций в столичную экономику. С целью их реализации Москва предоставляет участки в аренду сроком на 5 лет без проведения торгов. Предпочтение отдают современным производствам, социальной инфраструктуре, инновационным центрам, высоким технологиям.Министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что инвесторам было предоставлено от Москвы 0,9 гектара земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов на территории ТиНАО и с целью строительства 2 многофункциональных комплексов. Их площадь превышает 91000 квадратных метров. Свыше 50 гектаров отведено под возведение производств и технопарка совокупной площадью более 270000 квадратных метров. А 3,7 гектара – с целью строительства 2 учреждений образования, площадь которых составляет 22,6 тысячи квадратных метров.В пресс-службе отметили, что в районе поселка Газопровод будет построен детсад для 225 малышей. Также Москва выделила земельный участок для строительства второй очереди стартап-студии "ТехноСпарк", которая включает несколько зданий. Под производственные помещения отведено 7 500 квадратных метров, лабораторные займут 4 000 квадратных метров, а административные здания – 1 500 квадратных метров.Кроме того, инвесторами будет построены новые производства или модернизирована промышленная инфраструктура на территории поселений Вороновское, Краснопархское, Толстопальцево, Щаповское."Для реализации этих промышленных масштабных инвестиционных проектов город предоставил инвесторам более 50,5 гектара земельных участков. На них будут построены заводы по выпуску продуктов питания, изготовлению готовых модулей для домостроения и многокомпонентного технологического оборудования. На новых предприятиях будет организовано свыше 8,6 тысячи рабочих мест", – добавил министр правительства столицы, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

https://ria.ru/20240215/razrabotki-1927430177.html

https://ria.ru/20240215/investproekty-1927416038.html

москва

тинао

новомосковский административный округ

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Артем Смирнов

москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владислав овчинский, новомосковский административный округ