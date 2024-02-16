https://ria.ru/20240216/test-1927878178.html
Бывший врач Обамы потребовал от Байдена пройти когнитивный тест
Бывший врач Обамы потребовал от Байдена пройти когнитивный тест - РИА Новости, 16.02.2024
Бывший врач Обамы потребовал от Байдена пройти когнитивный тест
Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, работавший ранее врачом президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, совместно с более чем 80 коллегами направил... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:16
2024-02-16T20:16
2024-02-16T20:16
в мире
сша
ронни джексон
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, работавший ранее врачом президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, совместно с более чем 80 коллегами направил письмо действующему главе государства Джо Байдену, в котором выступил с требованием пройти тест на когнитивные способности и отчитаться об их результатах перед американским народом, говорится в обнародованном в пятницу обращении законодателя. "Как бывший врач трех президентов США на протяжении 14 лет я знаю, что работа президентом - это тяжелый труд, морально и физически. Это чрезвычайно ответственная работа, и отсутствие превосходного здоровья (у президента) ставит под угрозу существование нашей страны и жизни американцев. Наступили серьезные и опасные времена, и администрация Байдена, похоже, делает все, что в ее силах, чтобы еще больше усугубить ситуацию", - следует из обращения Джексона, подписантами которого выступили в совокупности 84 конгрессмена. Как отметил законодатель, на южной границе США "царит хаос", инфляция "находится на рекордно высоком уровне", а по всему миру то и дело вспыхивают многочисленные конфликты, затрагивающие граждан США и их интересы. "Левые радикалы и их первостепенный союзник в лице мейнстримовых СМИ уговаривали меня провести когнитивный тест для президента (Дональда) Трампа, что я и сделал - и он получил наивысший бал. Пришло время сделать то же самое в отношении президента Байдена", - указал он. По мнению Джексона, проведение базового теста на умственные способности президента США позволило бы администрации раз и навсегда положить конец сомнениям, которые то и дело звучат относительно ясности ума Байдена и состояния его памяти. "Американский народ больше не может задаваться вопросами о психическом и физическом состоянии нашего главнокомандующего и главы государства", - подытожил американский конгрессмен. Состояние здоровья Джо Байдена, который часто в публичных выступлениях допускает оговорки, активно обсуждается в США на фоне предстоящих в ноябре президентских выборах, на которые политик выдвигается как кандидат от демократов. О недееспособности демократа Байдена активно заявляют его противники из республиканского лагеря, наиболее вероятным кандидатом от которых является экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240216/bayden-1927746226.html
https://ria.ru/20240214/bayden-1927338325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ронни джексон, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Ронни Джексон, Дональд Трамп, Джо Байден
Бывший врач Обамы потребовал от Байдена пройти когнитивный тест
Бывший врач Обамы с 84 коллегами потребовал от Байдена пройти когнитивный тест
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, работавший ранее врачом президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, совместно с более чем 80 коллегами направил письмо действующему главе государства Джо Байдену, в котором выступил с требованием пройти тест на когнитивные способности и отчитаться об их результатах перед американским народом, говорится в обнародованном в пятницу обращении законодателя.
«
"Как бывший врач трех президентов США на протяжении 14 лет я знаю, что работа президентом - это тяжелый труд, морально и физически. Это чрезвычайно ответственная работа, и отсутствие превосходного здоровья (у президента) ставит под угрозу существование нашей страны и жизни американцев. Наступили серьезные и опасные времена, и администрация Байдена, похоже, делает все, что в ее силах, чтобы еще больше усугубить ситуацию", - следует из обращения Джексона, подписантами которого выступили в совокупности 84 конгрессмена.
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Как отметил законодатель, на южной границе США "царит хаос", инфляция "находится на рекордно высоком уровне", а по всему миру то и дело вспыхивают многочисленные конфликты, затрагивающие граждан США и их интересы. "Левые радикалы и их первостепенный союзник в лице мейнстримовых СМИ уговаривали меня провести когнитивный тест для президента (Дональда) Трампа, что я и сделал - и он получил наивысший бал. Пришло время сделать то же самое в отношении президента Байдена", - указал он.
По мнению Джексона, проведение базового теста на умственные способности президента США позволило бы администрации раз и навсегда положить конец сомнениям, которые то и дело звучат относительно ясности ума Байдена и состояния его памяти.
«
"Американский народ больше не может задаваться вопросами о психическом и физическом состоянии нашего главнокомандующего и главы государства", - подытожил американский конгрессмен.
Состояние здоровья Джо Байдена, который часто в публичных выступлениях допускает оговорки, активно обсуждается в США на фоне предстоящих в ноябре президентских выборах, на которые политик выдвигается как кандидат от демократов. О недееспособности демократа Байдена активно заявляют его противники из республиканского лагеря, наиболее вероятным кандидатом от которых является экс-президент Дональд Трамп.
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