https://ria.ru/20240216/tesla-1927893083.html

СМИ: владельцы новых электрокаров Tesla жалуются на ржавчину

СМИ: владельцы новых электрокаров Tesla жалуются на ржавчину - РИА Новости, 16.02.2024

СМИ: владельцы новых электрокаров Tesla жалуются на ржавчину

Владельцы электрокаров Tesla Cybertruck, которые поступили на рынок только в декабре 2023 года и стоят до 100 тысяч долларов, жалуются на появляющуюся ржавчину... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T22:59

2024-02-16T22:59

2024-02-16T23:16

в мире

илон маск

tesla motors

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владельцы электрокаров Tesla Cybertruck, которые поступили на рынок только в декабре 2023 года и стоят до 100 тысяч долларов, жалуются на появляющуюся ржавчину кузова, сообщает телеканал CBS News. "Tesla Cybertruck недолго пробыл на дорогах, но некоторые владельцы жалуются, что машины из нержавеющей стали уже демонстрируют признаки появления ржавчины", — говорится в сообщении телеканала.По данным компании Tesla, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, на американском рынке Cybertruck стоит от 57 до 96 тысяч долларов. Корпус электрокара выполнен из нержавеющей стали без какого-либо дополнительного покрытия. По данным CBS News, владельцы электрокаров жалуются на появляющуюся ржавчину после езды в дождь и публикуют фотографии появляющейся коррозии, которую они не могут удалить сами. В то же время Tesla предлагает своим клиентам покрыть электрокары черной или белой краской, которая, по заверениям компании, должна защитить кузов от повреждений, однако эта услуга обойдется еще в шесть тысяч долларов.

https://ria.ru/20240201/tesla-1924735567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, tesla motors