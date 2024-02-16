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СМИ: владельцы новых электрокаров Tesla жалуются на ржавчину - РИА Новости, 16.02.2024
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22:59 16.02.2024 (обновлено: 23:16 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/tesla-1927893083.html
СМИ: владельцы новых электрокаров Tesla жалуются на ржавчину
СМИ: владельцы новых электрокаров Tesla жалуются на ржавчину - РИА Новости, 16.02.2024
СМИ: владельцы новых электрокаров Tesla жалуются на ржавчину
Владельцы электрокаров Tesla Cybertruck, которые поступили на рынок только в декабре 2023 года и стоят до 100 тысяч долларов, жалуются на появляющуюся ржавчину... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T22:59
2024-02-16T23:16
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владельцы электрокаров Tesla Cybertruck, которые поступили на рынок только в декабре 2023 года и стоят до 100 тысяч долларов, жалуются на появляющуюся ржавчину кузова, сообщает телеканал CBS News. &quot;Tesla Cybertruck недолго пробыл на дорогах, но некоторые владельцы жалуются, что машины из нержавеющей стали уже демонстрируют признаки появления ржавчины&quot;, — говорится в сообщении телеканала.По данным компании Tesla, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, на американском рынке Cybertruck стоит от 57 до 96 тысяч долларов. Корпус электрокара выполнен из нержавеющей стали без какого-либо дополнительного покрытия. По данным CBS News, владельцы электрокаров жалуются на появляющуюся ржавчину после езды в дождь и публикуют фотографии появляющейся коррозии, которую они не могут удалить сами. В то же время Tesla предлагает своим клиентам покрыть электрокары черной или белой краской, которая, по заверениям компании, должна защитить кузов от повреждений, однако эта услуга обойдется еще в шесть тысяч долларов.
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РИА Новости
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в мире, илон маск, tesla motors
В мире, Илон Маск, Tesla motors
СМИ: владельцы новых электрокаров Tesla жалуются на ржавчину

CBS News: владельцы новых электрокаров Tesla Cybertruck жалуются на ржавчину

© Фото : страница Илорна Маска в TwitterПрезентация автомобиля Tesla Cybertruck
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : страница Илорна Маска в Twitter
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владельцы электрокаров Tesla Cybertruck, которые поступили на рынок только в декабре 2023 года и стоят до 100 тысяч долларов, жалуются на появляющуюся ржавчину кузова, сообщает телеканал CBS News.
«

"Tesla Cybertruck недолго пробыл на дорогах, но некоторые владельцы жалуются, что машины из нержавеющей стали уже демонстрируют признаки появления ржавчины", — говорится в сообщении телеканала.

По данным компании Tesla, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, на американском рынке Cybertruck стоит от 57 до 96 тысяч долларов. Корпус электрокара выполнен из нержавеющей стали без какого-либо дополнительного покрытия.
По данным CBS News, владельцы электрокаров жалуются на появляющуюся ржавчину после езды в дождь и публикуют фотографии появляющейся коррозии, которую они не могут удалить сами.
В то же время Tesla предлагает своим клиентам покрыть электрокары черной или белой краской, которая, по заверениям компании, должна защитить кузов от повреждений, однако эта услуга обойдется еще в шесть тысяч долларов.
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